Bir 21.yüzyıl felaketi: KUYULARA DÜŞEN ZÜLEYHALAR

Okur Kitaplığı'ndan okuduğum açık ara en iyi kitap oldu Kuyudaki Züleyha. Buna rağmen değinmeden geçemeyeceğim bir okur olarak soru işaretleri, ünlemler koyduğum yerler de yok değil elbette.

Artık her yorumda tekrar etmemin sıkıcı olduğunu düşünsem de söylemeden geçemeyeceğim öylesine hazırlanmış kapak teknik olarak kitabın bariz bir eksisi.

Kitapta Züleyha olarak temsil edilen karakterle ilgisi olmayan bir çizim yerleştirilmiş ormanın derinliklerine doğru gittiği izlenimi veren görüntüye.

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Yazar biyografisinde kitabını edebiyat dünyasına kazandırmış olduğunu ifade eden mütevazı (!) bir giriş yapıyor. Aynı paragrafta başka bir kitabı için Hayvan Çiftliği'nden didaktik, Dönüşüm’den daha imgesel olduğu gibi bir iddiada bulunduğu için bir şekilde dikkat uyandırarak başlamayı sağlıyor kitaba.

Hadi bakalım görelim diyerek ilerlerken sonraki sayfa takriz yazısı ile devam ediyor.

Yazarın takriz yazısında ipucunu verdiği (spoiler) son aklıma bile gelmeyecekken bu bilgi eşliğinde kitabı okumak, karakterleri içinde bulundukları anda değil hep malum sondaki hallerine nasıl ulaşacaklar diye düşünerek takip etmek, okuma zevkimi hayli olumsuz etkileyen bir bilgi oldu.

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Romanın er kişisinin üzerinden olayların anlatıldığı birinci bölüm sürükleyici olmakla birlikte verilen edebi bilgiler, kitapların sıkça mevzu bahis olması, ana mekan olarak bir sahafın seçilmesi okur olarak memnuniyetimi arttıran unsurlardı.

Esasında bir coğrafya öğretmeni olan yazar, en az edebiyat mezunu bir eğitimci kadar alana hâkim olduğunu, belki de hayalinde okumak istediği bölümü kurgusunda tamamladığını hissettiriyordu.

Bu bölümde bahsedilen kimi detaylar, kişiler kurgunun önemli bir parçasıymış gibi işlenirken sessizce kurguyu terk ettiklerinde madem patlamayacaktı bu tüfeği neden buraya astınız beyefendi diye sormadan edemedim.

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2.bölüm takriz yazısında belirtildiği üzere kitabın asıl yazılma amacını oluşturan kısımdı.

Ancak amacına ulaşmasına mani çokça durum vardı.

Olaylar 1.bölümün aksine oldukça hızlı ilerliyordu. Bize idealist, aktivist, hayalı ve son derece aklı başında bir hanımefendi namı diğer Züleyha anlatılmıştı ilk bölümde.

Bu bölümde ekonomik olarak bir takım özgürlükler kazanmanın, ev dışı kazanç amaçlı sosyalleşmenin hele hele haremlik selamlık hassasiyeti konusundaki tavizlerin insanları ne denli dipsiz kuyulara sürükleyebileceğini adeta haykırıyor yazar bize.

Yazarın pek çok sözüm ona kadın-erkek eşitliği savunucusu feminist ideolojiye sahip, özgürlük anlayışı ekonomik hürriyete bağlı olan insanı kızdıracak argümanına hem bir kadın olarak hem bir okuyucu olarak itirazım yok.

Kadını özgürleştirmek adı altında kadını fıtratını zorlayan, ruhunu zedeleyen sorumlulukların altına sokmak, kadınının kadınlığa ait vasıflarını ya yerli yersiz kullanarak ya da onlardan tamamen vazgeçerek ifrat ve tefrit içinde harcaması yazar gibi beni de rahatsız ediyor. Bununla birlikte romandaki karakterin bizimle buluştuğu halden vedalaşırken geldiği noktaya kadarki serüveni bu sona beni ikna etmiyor.

En dirayetli görünen şuurlu bir hanımın bile ayağı bu denli kolay kayabilir demek istiyor sanki yazar amma kendini kıyasladığı bir Orwell kadar Kafka kadar ‘dava’sının hakikiliğine ikna edebilecek bir kurguyla götüremiyor Züleyha’yı kuyuya...

Her şeye rağmen yazmak için bir derde sahip olması, bu derdi eğip bükmeden dillendirebilme cesaretine sahip olması ve eksilerine rağmen bunu sıkmadan bize aktarabilmesi kitabı kıymetli kılan unsurlardan oluyor.

Kendisine ‘heytelek’ diyen tüm cazibedar fitnelere ‘maazallah’ diyebilecek kullar olabilme duasını sıklaştırma vesilesi olarak okunup önerilebilecek bir kitap olarak yerini alıyor raflarda Kuyudaki Züleyha.

Kuyudaki Züleyha

Adem Gümüş

Okur Kitaplığı

256 sf