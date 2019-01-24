Bir Kitabın Farklı Renkleri

100.000 adet basılan bir kitabın farklı farklı renkleri ile insanları kendine çekme stratejisi elbette ki yeni değil fakat bu kadar renk skalasının olması şimdilik görebildiğimiz kadarıyla tek. Benim görebildiğim kadarıyla şimdilik 7 rengi mevcut olan bir kitap. 7, yazıyla yedi ayrı renkte kapak tasarımı yapılan eserin kime nasıl gözüktüğü biraz da satılan renk skalasının istatistiğine bakılarak anlaşılacak sanırım. Gerek var mıdır? Bence yoktur.

Benzer bir durum Elif Şafak’ın Aşk kitabı için de yapılmıştı, ilk çıkan renk pembe idi sonra grisini çıkartılar. Bence bu tür kitapların bir de laciverdini çıkartsınlar da en azından deyim yerini bulsun.

Bir tür pazarlama taktiği olarak renkler üzerinden algı yönetimi yapılarak okuru enayi yerine koyan bu tarz kitaplar, öncelikli olarak yayınevinin aslında her şeyi mübah görmesiyle alakalı.

Şimdi hangi kitap hakkında konuştuğumuzu söylemeliyim: Ruhlarınız Hatırlayacak.

İsminde bir ruh, mistiksel unsur varsa o iş tamamdır. Son zamanlardaki fal ve mistifikasyon olgularına bakarak çok satması planlanan bir eser, pek de gündeme gelmeden çok satanlar listesinde gözüküyor. Oysa o kitabın o kadar satması beklenilmeyecek bir şey. İlk baskısı için 100.000 adet basılması bu kitabın bir proje kitabı olduğunun delilidir. Çünkü ismi cismi bilinmeyen biri bir anda ortaya çıkıyor ve size ruhlarınızın unuttuğu şeyleri anımsatacak şeyler söyleyeceğim, bana inanın, bana güvenin, beni sevin, beni övün ben var ya ben, acaip biriyim diyerek ilk kitabını bastıyor. Hem de öyle böyle bir baskı değil, 100.000 basıyor o kitap. Hem de adı sanı olmayan bir yayınevinden. Daha önce hiçbir kitap basmamış bir yayınevinden.

Sormazlar mı sen nesin karşimmm. Bu ne cesaret öyle aslan parçası. Paranın olduğunu biliyoruz, anladık. Ama bu kadar da olmaz ki. Bu kadar oluyorsa bile nasıl oluyor bu biz anlamadık.

Enis Timuçin isimli yazar, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir isim olarak yazarlık serüvenine başlamış ve bir kitaptan 7 farklı renk kitap çıkartarak aslında 7 kitap çıkartmış algısını sunarak bu 7 kitaba sağlam bir bütçe yatırarak yayın hayatına girmiş. Bence çok yanlış yapmış, o parayı fakir fukaraya dağıtsaydı daha iyi bir eylem olurdu.

Kitabın içeriğine bir kitap mağazasında bakabilirsiniz. Genellikle mistik unsurlarla insanı ruhsal olarak rahatlatmaya çalışıyor. Bu tabi Kur’an-ı Kerim’i kullanarak, ayet, sureleri de işin içine katarak sözde kendine kaynakça vermektedir ve çıkış yolunun ilahi bir kaynak olduğunu ifade ederek sağlam biçimde saçmalaya girişen bir kitap. Reenkarnasyonu, kendimizi ve varlığımızı test etmeyi, cinselliği, uzayı, enerji kaynağını sorgulayan uçuk kaçık bir kitap olan bu esere para yatıranlara üzülüyor ve Türk yayıncılığında artık başına buyrukluğun gittikçe arttığını üzülerek söylüyoruz.

Enis Timuçin’in 7 farklı renkten oluşan tek kitabı, yayın dünyasında çok satanlar arasına nasıl girmiş orasını açıkçası anlayamadım. Birileri sanırım kitabı toptan alarak depolamış, çok sattığı gözüksün diye öyle bir strateji izlemiş olabilir. Yoksa okurların böyle saçma bir kitabı alıp okuyabileceğini tahayyül edemiyorum açıkçası.

Enis Timuçin için yeni çıkaracağı kitaplar için isim listesi

Aklınız Hatırlayacak

Hatıra Defterinizi Bize Verin Biz Hatırlarız

Hatıralardan Hatıralara

İstanbul’da Bir Güzün Hatırlattıkları

Hatırlıyorum Bu Yüzden Yazdım

Hatıralarım Beni Yazar Yaptı

Yazdım Hatırladım

Ruhlarınız Hatırlayacak

Enis Timuçin

Timen Yayınları

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