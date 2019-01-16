Bir Psikiyatristin Gözünden Psikiyatrist; Bir Psikiyatristin Anıları

Bir psikiyatristin hayatına bir psikiyatrist boyutuyla baktığınızda karşınıza ne çıkması muhtemelse onu anlatmaya çalışıyor Irvin D. Yalom.

Kendi hayatına değiniyor eserinde. Kendi hayatını bir defa daha yine kendisi sorguluyor. Seanslarından grup terapilerine; aşkından evlilik ve tutkularına; umudundan korkularına; gezilerinden farklı kültürel deneyimlerine, eserlerinden hastalarına kadar…

Irvin D. Yalom Amerikalı Yahudi bir psikiyatri uzmanıdır. Eğitiminin ilk yıllarında doktor olmaya karar verdikten sonra bu çizgide yürümeye devam eder. Tıp fakültesinde okuyorken kendisine en uygun bölümün edebiyatla olan ilgisinden dolayı Psikiyatri bölümü olduğuna karar verir. Bu bölümde tutunmakla kalmayıp, bu bölüme yeni alanlar açar. Stanford Üniversitesinde fahri psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. Varoluşçu psikoterapi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Grup terapisi üzerine derin analizler ve denemeler yaparak akademik makaleler kaleme almıştır.

Bu eserinde otobiyografi tarzının sınırlarını kendince çizerek yine kendisini ele alır yazarımız. Bütün çıplaklığıyla hayatına dokunmaya çalışır. Kısmen kendisini sorgular. Kimi zaman çıkamadığı yerlerde kendisini terapiye alır. Karşısına kendisini alarak aşamadığı problemler üzerinde düşünmeye davet eder. Çözümler bulmaya çalışır. Pişmanlıklarından bahseder. Mutlu olduğu anları ve hüzünlü olduğu anları paylaşır.

Yazar akıcı bir dille eserini kaleme almaktadır. Edebi boyutunun güçlü yansımalarını sunmaktan hiç çekinmez. Kırk bölümde kırk hikâyeyle gerçeğe pencere açar.

Eşiyle olan gezileri, gezilerinin kendinde bıraktığı izleri, çocuklarını ve okullarını, deneyimlerini, dostlarını ve programlarını, ayrıca kaleme aldığı eserlerin arka planındaki yansımalarını paylaşır okurlarıyla. Hastalarını olabildiğince isimlerini ve olay kurgularını değiştirerek aktardığını bizlerle paylaşır. Onların mahremiyetine sadık kaldığını vurgular.

Yazar iç sancılarını, kanayan zihninde biriken pıhtıları ve yüreğinde kalan bütün hatıralarını ömrünün son deminde, kendisini yeni baştan ele alarak bir eser oluşturur: “Seksen beş yaşın acemisiyim. Sona doğru yaklaştıkça adım adım başa dönen bir daire çizerek ilerliyorum.” Grup terapisini bütün boyutlarıyla ele alan yazar, hayatındaki grup terapisi boyutlarını, çıkmazlarını, ikilemlerini, merakını detaylıca okurlarına aktarır.

Bir rüyanın empati dokulu gerçeğiyle başlayan eserimiz, yaşlanmanın acemilik hatıraları ile sona erer. Araya giren onca şeyi okurunu da içine katarak yaşatan yazarın, kendi iç çekişlerini ve hayatının köşe başlarında verdiği kararların yansımalarını bir terapi seansı gibi ele aldığını görürüz.

Bütün bir kitap kendi ekseni etrafında dönse de, okuyucularına kendi yaşamından çıkaracakları dersleri, yürürken takip edecekleri izleri, yöntem ve metotları bir miras olarak bırakır. Bu da eseri başarılı kılan bir başka yöndür.

Zaman zaman uzayan anılar bazı bölümleri sıkıcı bir hale getirse de, eğer Irvin D. Yalom takipçisiyseniz ve onun yaşamına dair ayrıntıları merak ediyorsanız bu eserin tam da size göre olduğunu belirtmeliyim.

Irvin D. Yalom

Bir Psikiyatristin Anıları

Pegasus Yayınları

395 sayfa