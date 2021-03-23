Bir Şair Üç Kitap

İlk şiiri 2001 yılında yayımlanan Şair MUSTAFA ERGİN KILIÇ’ın, edebiyat dünyasındaki 20. yılına özel KLAROS tarafından üç kitabı birden yayımlandı.

MASA DA MASALMIŞ HA, kitabında şairlerle-yazarlarla olan yaşanmış-yaşanmamış yirmi yıllık anılarını hikayeleştirerek, Edip Cansever’in Masa da Masaymış Ha şiirine göndermeler yaparak, şiirsel öyküler tarzında kaleme alınmıştır. Türk Edebiyatı’nda bahsi geçen birçok şair-yazar bu öykülerin içerisinde gerçek hayattan veya gerçek dışı dizeleriyle, şiirleriyle, anlatımlarıyla yer almaktadır. Şair-yazar masalarını anlatan kitap; özgünlüğüyle ve edebiyatımızda bir ilk olmasıyla dikkat çekmektedir.

ŞİİRİMİZİN GELEMEYECEĞİ, şiir üzerine yazılmış, edebiyatımızın son yirmi yılına ışık tutan incelemelerden oluşmaktadır. Şairin farklı konular hakkında görüşlerinin birçok boyuttan ele alındığı kitap; şiirimize kafa yoran, derin, anlamlı, şiir tarihimize not düşecek denemeler toplamıdır. Eleştirel bir gözle Türk şiirinin nereye gittiğini-gidemediğini sorgulamıştır.

OZAN TABAKASI DELİNDİ, Türk şiirinin önde gelen, usta şairlerinin poetikaları, kitapları, şiir serüvenleri, şiirimize katkılarını ele almaktadır. Yine genç şairlerin edebiyatımızdaki yerleri, kitapları, şiirimizde açtığı kulvarlar üzerine yazılmış metinleri içermektedir.

Ozan tabakası bu defa gerçekten delinmiştir.