Biz Kaç Kişiyiz?

Biz Beş Kişiyiz’in kahramanı Tormod, çılgın gençlik yıllarının ardından güvenilir bir aile babası haline gelir. O bir marangozdur ama aynı zamanda kendini bir bilim adamı olarak da görür. Tormod ve karısı Siv'in iki çocuğu vardır, ancak Tormod aileyi genişletmek istediğinde Siv üçüncü çocuğa karşı çıkar. Ailenin sevgili köpeği Snusken de ortadan kaybolunca, geride doldurulması gereken kocaman bir boşluk kalır. Böylece ailenin ortasında bir karadelik açılır adeta. Çift birbirinden uzaklaşır, içine kapanan Tormod, kırmızı Norveç kili ve gübreyi karıştırarak deneyler yaptığı atölyesinde giderek daha fazla zaman harcar, yarattığı balçık yeni oyuncağıdır artık. Tormod'un deneyleri sonucunda balçık canlanır ve bir süreliğine ailenin bir parçası olur. Ne var ki Tormod’un geçmişinden canlanıp gelen hayaletleri bu denklemin dinamiklerini altüst eder: Ailenin beşinci üyesi olan balçık, artık hayatlarını tehlikeye atan bir canavar mıdır?

Matias Faldbakken, Biz Beş Kişiyiz’de, korku ve bilimkurguyu ham ve kırsal bir gerçekçilikle harmanlıyor ve biz insanlar kontrolümüz dışındaki güçlerle boğuştuğumuzda neler olabileceği hakkında son derece orijinal, inanılmaz derecede komik ama aynı zamanda ürkütücü bir roman ortaya koyuyor.

Ödüller

The Norwegian Critics Prize for Literature Norway 2019, The Norwegian Radio’s Literary Award Norway 2019, The Nordic Council Literature Prize 2020 finalisti, The Oslo Award (Best Novel) Norway 2019 finalisti

Kitapla İlgili Söylenenler

“Kırsal roman ve psikolojik gerilim karıştırın ve Mary Shelley’nin Frankenstein romanıyla birleştirin. Şaşırtıcı derece muhteşem bir sonuç. Gerçekten her şeyiyle çok orijinal bir kurgu.”

–Jo Nesbø

“Faldbakken, bir dizi klasik motifi güvenilir, zekice ve eğlenceli bir biçimde bir araya getiren bir roman yazmış. Özgür ve rahat anlatımı, çoğumuz için tanıdık bir gerçekliğe yaklaşıyor. Romanın kendisini bir tür kile dönüştüren de bu teknik ve geçeklik algısı – Faust, sanatçının miti, modernizmdeki müzakere sorunları ve Frankenstein figürü gibi güçlü fikirler hikâyeyi sürekli olarak etkilerken, yoğururken, bir anlatıya dönüştürüyor. Çünkü bu, normalliğin kendisinin normdan kopan fikirler aracılığıyla bir düşünme biçimi haline geldiği bir roman. Okuduktan birkaç gün sonra, yaratıcılığı bu şekilde tartışmanın yalnızca son derece özgün olmakla kalmayıp, aynı zamanda klişelere başvurmadan ‘büyük’ soruların nasıl tartışılabileceği konusunda bir standart oluşturduğunu fark ettim.”

- Bokvennen Litterær Avis

“Faldbakken hâlâ bir çekiçle yazıyor, ancak darbeleri gitgide daha sert vuruyor. /…/ Sınırsız hayal gücü, mizah ve nihilizm – Faldbakken sınırları zorlamaya devam ediyor.”

- Dusken

“Romanda Faldbakken'in görsel bir sanatçı olduğunu görmek kolay, fiziksel malzemeye olan duygusu ve düşkünlüğü metne belirgin bir şekilde yansıyor. /…/ Ürkütücü ve komik, tuhaf ya da sadece bilim kurgu, kilden yapılmış bir Frankenstein, kafası güzel bir tür taşra romanı. Başka bir deyişle, Faldbakken elinden gelenin en iyisini yapıyor. /…/ Hayli eğlenceli ve olağanüstü derecede tuhaf.”

- Politiken

“Okur olarak insan ilk cümlede tamamen büyüleniyor. /…/ Biz Beş Kişiyiz çağın edebi ruhuna tam isabet ediyor. Tekinsiz, eğlenceli ve esrarengiz. /…/ İskandinavya'nın en ilginç yazarlarından Faldbakken’den gerçekten harika bir kitap.”

- Information