Bizden Haberler: Bilal Can'ın İlk Kitabı Kentle Kavga Çıktı

Kentle Kavga, Mustafa Öykücülüğünde Mekân alt başlığıyla İzdiham etiketiyle yayınlanarak satışa sunuldu. Eser, Mustafa Kutlu'nun eserlerindeki mekân unsurunu gelenek-modern karşıtlığı içerisinde ele alarak Kutlu'nun mekâna anlayışını gözler önüne sermektedir. Mustafa Kutlu, Anadolu'nun tüm renklerini tüm olağanlığıyla eserlerine işleyen bir nevi "toplumsal gerçekçi" bir yazar olarak içinde yaşadığı toplumu gözlemleyerek eserlerini kaleme almaktadır. Bazı yazarlar gibi fildişi kuleden toplumu izleyerek değil, toplumla bizzat nüfuz ederek, gezerek, izleyerek, konuşarak toplumu ele almaktadır.

Her edebi eserin sosyal bir olgu olduğu gerçeği doğrultusunda Mustafa Kutlu'nun eserlerinde yaşadığımız toplumun nüvelerini görebiliriz. Bilal Can, sosyolojik imkanlar doğrultusunda Türkiye'de pek yapılmayan bir yöntem ile Mustafa Kutlu'nun eserlerini inceleyerek çalışmasını ortaya koymuştur. Edebiyat Sosyolojisi ve Mekân Sosyolojisinin sağlamış olduğu imkanlar bağlamında Kutlu'nun eserlerinin derin analizlerini yaparak onun Kente bakış açısını gözler önüne sermektedir.