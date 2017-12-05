Bizden Haberler: Ethem Erdoğan'ın II.Kılıçarslan Romanı Çıktı

Bizden Haberler: Ethem Erdoğan'ın II.Kılıçarslan Romanı Çıktı

Bizden Haberler: Ethem Erdoğan'ın II.Kılıçarslan Romanı Çıktı

05.12.2017 - Kitaphaber
Bizden Haberler: Ethem Erdoğan'ın II.Kılıçarslan Romanı Çıktı

Tarihimizin nadide kişiliklerinden olan ve bir karakter romanı olan, Bizans kaynaklarında adı Klitziasthlas olan II. Kılıçarslan, Haçlı Ordularına karşı Anadolu'yu hatta İslam alemini müdafaa eden efsanevi bir kişiliktir. Yurt edinilen toprakların nasıl müdafaa edilmesi gerektiğini, bu uğurda neler yapıldığını, bütün insanlığa ve gelecek nesilere öğretmiş bir abidevi kişiliktir II. Kılıçarslan.

Tarihi aslına sadık kalarak, ortaya konulan bu eser, işte bu efsanevi kişiliğin hayatını ve yaşamına dair belirli odak noktaları doğrultusunda ortaya konulmuştur. Ethem Erdoğan'ın ikinci kitabı olarak yayınlanan bu eser Mana Ajans Yayınları etkisiyle okuyucularla buluşuyor.

Kitaphaber - 05.12.2017
Etiketler : Yayınevi ethem erdoğan ıı.kılıçarslan mana ajans yakaza-n

,

Bizden Haberler: Bilal Can'ın İlk Kitabı Kentle Kavga Çıktı
Kervan Yolda Düzülür: Türk işi proje yönetimi
221

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini bu profilden paylaşıyoruz.

Benzer Yazılar
Ayın Çok Okunanları
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin