Bizden Haberler: Ethem Erdoğan'ın II.Kılıçarslan Romanı Çıktı

Tarihimizin nadide kişiliklerinden olan ve bir karakter romanı olan, Bizans kaynaklarında adı Klitziasthlas olan II. Kılıçarslan, Haçlı Ordularına karşı Anadolu'yu hatta İslam alemini müdafaa eden efsanevi bir kişiliktir. Yurt edinilen toprakların nasıl müdafaa edilmesi gerektiğini, bu uğurda neler yapıldığını, bütün insanlığa ve gelecek nesilere öğretmiş bir abidevi kişiliktir II. Kılıçarslan.

Tarihi aslına sadık kalarak, ortaya konulan bu eser, işte bu efsanevi kişiliğin hayatını ve yaşamına dair belirli odak noktaları doğrultusunda ortaya konulmuştur. Ethem Erdoğan'ın ikinci kitabı olarak yayınlanan bu eser Mana Ajans Yayınları etkisiyle okuyucularla buluşuyor.