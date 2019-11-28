Bizden Haberler: Tuba DERE’nin İlk Kitabı Yayınlandı

Uzun zamandır Hece Dergisi’nde roman kahramanlarına mektuplar yazan Tuba DERE’nin ilk kitabı Kahramanıma Mektuplar adlı eseri Hece Yayınları’ndan okuyucularla buluştu. DERE, bu kitabında okuduğu ve etkilendiği romanlardan yola çıkarak romanların ana karakterlerine günümüzden seslenerek onları, bir okurun gözünde canlandırarak, bir okurun muhayyilesi dahilinde, yaşayan, soluyan, capcanlı bir biçimde kabul ederek mektuplar yazar.

Bu mektuplar kimi zaman bir çığlık, kimi zaman hüzünlü bir itiraf, kimi zaman mutlu ve sevinçle dolu. Hece Dergisi’nden takip edip okuduğumuz bu mektupların derli ve toplu bir biçimde sunulması sevindirici.

Günümüzde artık unutulmaya yüz tutmuş bir türden, Mektup türünden yayınlanarak okuyucuya sunulan eseri Kitaphaber ailesi olarak mutlulukla karşıladık.