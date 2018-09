Blackswan Yayınevi ile Türkiye'de İngilizce Eğitimi ve İngilizce Yayıncılık Üstüne Söyleşi

* Muhtemelen size sorulan en yaygın soru olmalı: İngilizce bilmiyorum, Nereden başlamalıyım veya Neden bir yabancı dil öğrenemiyoruz?

Aslında bu sorunun cevabı Matematik, Fen gibi birçok ders için de kısmen geçerli. Biz eğitimi kalıplar üzerine ezbercilik üzerine bina ediyoruz. Öncelikle öğrencinin öğrenilen dersin anlamını, nerede nasıl kullanılabileceğini özümsetmeden belli kalıplarla öğretmeye çalışıyoruz. Eğitmeden öğretme kolaycılığına kaçıyoruz. İngilizce dilbilgisi, mutlaka uyulması gereken, uyulmadığı zaman trafik cezası yenilecek bir kurallar manzumesi olarak sunuluyor öğrencilere. Fakat Antalya da ya da diğer tatil beldelerinde 8-10 yaşındaki seyyar satıcı çocuklara baktığınızda, turistlere pazarlama yapmakta onlarla iletişime geçmekte sıkıntı yaşamıyor. Dilbilgisi var mı yok.

Bir binayı düşünelim. Binanın kalıpları inşaatın sınırlarını, şeklini kontrol için önemli. Ancak tuğla olmadan bina yükselmiyor. İngilizcede de tuğlalar kelimeler. Hayatın içinde nerede nasıl ihtiyacı olacaksa öğrencinin gerçek hayatın içinden kesitlerle yabancı dilin içine girebilmesi, onu yaşayabilmesi lazım. Bu da sadece ders kitaplarıyla olacak bir şey değil. Ders kitaplarının yanı sıra ilgi alanına göre videolar, filmler, gazeteler, hikayeler vb. öğrencinin ilgisini çeken öğrenme araçlarıyla desteklenmesi lazım. Küçük yaştan bilgisayara meraklı ama İngilizce bilmeyen bir çocuk üzerinde çalışa çalışa neredeyse bilgisayarla ilgili tüm İngilizce teknik terimleri bilir. Çünkü artık onu içselleştirir, yaşamının parçasıdır o. Öyle de hangi öğrenme metodu hoşumuza gidiyorsa hobi olarak nelerden hoşlanıyorsak İngilizce öğrenmeyi de onunla entegre etmemiz gerekiyor. Hobilerimiz arasında film izlemek varsa film izlerken İngilizce öğrenebiliriz ya da müzik dinlerken. Ya da roman veya hikaye okurken. Yani zorlama kalıplarla değil hobilerimizin bir parçası olarak, eğlenerek dil öğrenmemiz lazım.

Zaten digital çağda neredeyse tüm ELT yayıncıları artık ders kitabından ziyade gerçek hayattan kesitler sunan filmler, yazılar, videolar vb. ile interaktif platformları geliştirerek alternatif öğrenme kaynakları üzerinden rekabet ediyor.

* Türkiye'de yabancı dilde, özellikle İngilizce kitap yayıncılığı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Yaklaşık 8 milyonu yüksek öğretimde olmak üzere ülkemizde 25 milyondan fazla öğrenci var. Okul dışındaki talebi de dikkate aldığımızda ülkemiz yabancı dil sektörü çok büyük bir pazar. Ancak neredeyse tamamen dışa bağımlı bir sektör. Gerek yabancı dil eğitim materyali gerekse yurt dışı yabancı dil eğitimi için yıllık birkaç milyar dolar döviz çıktısı var.

Son yıllarda sınırlı sayıda yerli yayın basılsa da sektörde yabancı yayınların ağırlığı çok fazla.Yerli yayınevleri olarak, sektörde devletimizin desteklerinden yeterince yararlanamıyoruz. Örneğin: yayıncı olarak yurt dışında fuarlara katılıp ihracat bağlantılarıyla döviz girdisi sağlamak istiyoruz, ama yayınevinden kapasite raporu isteniliyor, yayınevinden beklenmemesi gereken bir takım kriterler karşımıza çıkıyor. Devletimizin bu anlamda bize gerekli kolaylıkları sağlamasını bekliyoruz.

Maalesef ülke olarak yabancı dil eğitimi sektöründe stratejik hareket etmiyoruz. Epeyce araştırdım; bir kaç STK raporu dışında, Türkiye’de yabancı dil eğitim sektörüne ilişkin resmi kapsamlı bir rapora rastlayamadım. Beklentimiz, özellikle İngilizce yabancı kaynak temini ve İngilizce yurt dışı eğitimi için kapsamlı bir durum analizi raporu hazırlanması. O zaman bu sektörün mevcut durumunu daha net göreceğiz. Yurt dışına ciddi döviz çıkışının olduğu bu sektörde, gerek yabancı dil materyali geliştirilmesi gerekse ihracatı için, sektörün özel olarak desteklenmesi gerektiği de böylece ortaya çıkacaktır.

* İngilizce öğretim yayıncılığında kendinizi nerede görüyorsunuz ve hedefleriniz nelerdir. İhracata yönelik çalışmalarınız var mı?

Biz göreceli olarak yeni bir firmayız. 2011 de kurulduk ve 7-8 yılda hiçbir teşvik destek almadan kendi sermayemizle sektörde belli bir yer edindik. Milli Eğitim müfredatına bağlı olmaksızın gerek özel okullar, üniversiteler ve İngilizce öğrenmek isteyen her yaştan tüm vatandaşlarımıza hitap eden yabancı dil yayınları üretiyoruz. Bu alanda Türkiye’de kendine özgü tek firmayız. Tabii ki, dışa bağımlı ve belli başlı firmaların ağırlığı olan sektörde söz sahibi olmak ve pazar payını artırmak, zorlu bir süreç. Ancak bu süreçte biz ilkokuldan üniversiteye kadar İngilizce eğitimi alanında 100 den fazla yayını ülkemize kazandırdık. Devlet okulları, kolejler, dil kursları başta olmak üzere Anadolu da binlerce eğitim kurumuna ulaştık. Yıldırım Bayezıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere 30’tan fazla üniversiteye kendimizi kabul ettirdik. Çok büyük rekabetin olduğu ve belli firmaların tekelinde olan İngilizce öğretimi (ELT) pazarında, ilk defa bir Türk markası olarak ihracat yapmaya başladık. Asya’da Tayland, Afrika’da Mısır, Latin Amerika’da Kolombiya, Brezilya, Kostarika gibi pek çok ülkeye ihracat bağlantıları yaptık.

Hedefimiz, ülkemizde yabancı dil öğretimi alanında yayın ve yardımcı materyal açığını kapatarak bu alanda dışa bağımlılığımızın azaltılmasına yardımcı olmak. İkinci olarak da yurt dışı satışlarımızı artırarak ülkemize daha fazla döviz girdisi kazandırmak.

Şu anda dünyanın önde gelen digital İngilizce öğretim platformlarından olan, Google Ventures destekli English Central firmasıyla iş ortaklığı görüşmelerimiz devam etmekte. English Central firmasının yurt dışı pazarlama ağını da kullanarak kısa bir süre içinde 60 ülkeye ulaşma fırsatı elde edeceğiz.

* İngilizce dil eğitimi denildiği zaman ilk başvurduğumuz kaynaklar bilindiği üzere Cambridge, Oxford ve türevi yayınevlerinin kitapları oluyor. Bu kadar yaygın ve piyasaya hakim bir eğitim kültürü/tekeli oturmuşken, Blackswan Yayınevi nasıl bir yenilik vaat ediyor? Sizi farklı kılan özellikler nelerdir.

Biz İngilizce yayınlarımızı önde gelen üniversitelerimizin seçkin hocaları ve uluslar arası alanda bu sektörde çalışan deneyimli ve tecrübeli yazarlarımızın katkılarıyla CEFR -Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre hazırlıyoruz. Söz konusu çerçeveye göre bize hangi düzeyde hangi konuların hangi kelimelerin ele alınacağı zaten belirlenmiş durumda. Dolayısıyla geriye öğretim metodolojisi ve ders kitaplarını destekleyen yardımcı kaynaklar kalıyor.

Önyargısız bir kıyaslama yapıldığında, bizim muadili yabancı yayınlardan bir farkımızın olmadığı, pek çoğuna göre avantajlarımızın olduğu görülecektir.

Ders kitaplarımızın yanında, dünyanın önde gelen İngilizce video içerik hizmeti sunan bir firmayla işbirliği halinde her bir kitaba özel geliştirilen interaktif İngilizce öğrenme platformumuz mevcut. Öğrenciler, okudukları kitaplarla ilgili gerçek hayattan kesitler sunan video ve film platformuyla zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın İngilizce öğrenebilmekteler.

Ayrıca, kitabımızı okutan öğretmenler, söz konusu platform üzerinden sınıf oluşturup, ödev takibi, gelişim izleme gibi performans takibi yapabiliyorlar.

Öğretmenler, Blackswan e-class online platformumuz üzerinden ses dosyası, akıllı tahta uygulaması ve yıllık plan gibi bir çok materyale online erişim imkanına sahip olurken zamandan tasarruf ediyorlar. Ek olarak, Blackswan Smart Board aracılığıyla tüm ders içeriğini akıllı sınıflarda öğrencilere sunma imkanı da bulmaktalar.

Dahası tüm bunları yurt dışı muadili kaynaklara göre daha uygun fiyata sunuyoruz. Çünkü biz, maddi durumu ne olursa olsun tüm çocuklarımızın, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenebilmesini istiyoruz.

Gün geçtikçe daha fazla velimizin ve öğretmenimizin yerli ve milli olan Blackswan yayınlarını kalitesinden dolayı tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

* Türkiye'de yabancı dil ve İngilizce eğitimi denildiği zaman İlk okuldan başlayıp Üniversite eğitime kadar geniş bir alanda metaryel üretimi gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu aşamada yayınladığınız kitaplar hangi düzey ve okul seviyelerini kapsıyor.

İngilizcede “one-stop shop” diye bir ibare vardır. Yani aradığınız her şey burada gibi bir anlama geliyor. Blackswan Yayınları olarak ilkokuldan üniversiteye kadar gerek İngilizce öğrenimi gerekse öğretimi için çok geniş bir kesime hitap ediyoruz.

Hand in Hand kitaplarımız ilköğretime hitap ederken Premium ve Boost serilerimiz liselere ve üniversite hazırlık okullarına hitap etmektedir.

Ayrıca, üniversitelerin ve meslek liselerinin sağlık, turizm, İngiliz edebiyatı gibi bir çok bölümü için özel olarak hazırlanan Medical English, Tourism, English Literature gibi ders kaynaklarımız mevcut.

Öte yandan, temel ders kitaplarının yanı sıra, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için pek çok kaynağımız mevcut.

İngilizce öğretimi alanında da, Learner Development, Curriculum Development ve Teacher Development gibi bir çok kaynağımız var.

Tüm bunların ötesinde Almanca dil eğitimi için özel olarak hazırladığımız Das Passwort serimiz bulunmakta.

* İngilizce Dil eğitiminin olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisi A1-C2 seviyesini kapsayan kapsamlı ders kitapları, kendi kendine çalışma kitapları ve elbette ilgili seviyede eğitim alan öğrencilerin yararlanabileceği seviye okuma kitapları. Seviye okuma kitapları konusunda nasıl bir çalışma içinde olacaksınız. Türkiye’deki seviye okuma kitapları hakkındaki kanaatiniz nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi biz İngilizce öğrenen her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamayı amaçlıyoruz. Bu amaçla ana ders kitabının yanında, gerek okuma ve yazma gerekse dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye dönük yayınlarımız mevcut.

Gerek genel İngilizce öğrenmek isteyenler gerekse akademik okuma-yazma alanında kendilerini geliştirmek için birçok kaynağımız mevcut.

Örneğin; Reading Pals, online video platformuyla desteklenen 7 kitaplık hikaye kitabı serimiz. Bunun yanı sıra Time to Read serisi tamamen okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir ders kitabı. Ayrıca, okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik Close at Cloze, Step Up for Cloze ve Excellence in Reading gibi yayınlarımızın yanında çok yakında klasik ve özgün hikayelerden oluşan Readers serimiz de raflarda yerini alacak.

* Son soru olarak, milli eğitim tarafından sağlanan İngilizce eğitim metaryelleri hakkındaki yorumunuz nedir?

Dünya genelinde İngilizce yeterlik indeksi hazırlayan Education First Şirketinin 2017 verilerine göre Türkiye, yaklaşık 48 puanla 80 ülke içinde 62., Avrupa’da 27 ülke arasında 26. sırada. Bu durum, sonuçları itibariyle İngilizce eğitimimizin ne durumda olduğunu açıklayan bir istatistik. Nedenine gelince, öğretmen, öğrenci ve eğitim kaynağı/yöntemi bileşenlerinin bir ya da birkaçında sıkıntı olduğu kesin.

Dünyanın pek çok ülkesinde yabancı dil konusu ilköğretim çağında halledilirken, bizde üniversite mezunlarının dahi kendilerini ifade edememeleri, gerek yabancı dil eğitim-öğretim metodolojisi gerekse kaynakları anlamında ciddi bir analiz yapmaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

