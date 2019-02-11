Bölgede Bir İlk: Düşünce Ve Yazarlık Atölyesi Açıldı

Şair, yazar Behçet Gülenay’ın çabası sonuç verdi. Bölgede okuma kültürünün yaygınlaşması için bir buçuk yıldan fazladır kendi imkanlarıyla yürüttüğü Her Güne Bir Kitap kampanyasının yanında Batman’a yazarların gelmesinde, başta öğrenciler olmak üzere halkla buluşmasında önemli katkıları olan ve özellikle çocuklara yönelik yazdığı kitaplarıyla tanıdığımız Gülenay, uzun zamandır Batman’da açmak istediği Düşünce ve Yazarlık Atölyesi’nde ders başı yaptı. 6 Şubat Çarşamba günü açılan Şiir Atölyesi ile Öykü-Deneme Atölyesi’ne daha ilk günden yoğun ilgi olduğu görüldü.

Haftada iki gün, Çarşamaba ve Perşembe günleri; şiir, öykü, deneme, portre, roman yazma teknikleri verilen atölye, Batman Belediyesi’nin desteği ile Batman Bilim ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Her kesimden ve her seviyeden; öğretmenden öğrenciye, ev hanımından çalışana, yeni yazmaya başlayanından ulusal dergilerde eseri yayınlananlarla birlikte ciddi yayınevlerinde kitabı basılmış yazarlara kadar kursiyerlerin olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklmada bulunan yazar Behçet Gülenay,

“Bölgede ilk defa bir Düşünce ve Yazarlık Atölyesi kurduk. Potansiyel var, rağbet çok; Diyarbakır’dan bile başvurular oldu ama atölye saatlerimiz akşam olunca onlar adına sorun oldu ve katılamayacakları için çok üzüldüklerini dile getirdiler. Atölyemiz bölgede bir ilk olmanın yanında bir yönüyle de ülkemizde de bir ilk. Ki şöyle; bugüne kadar edebiyat merkezleri olarak tabir edilen İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde açılan yazarlık atölyelerinde bir şair veya yazarın yönetiminde çalışmalar yürütülüyor. Ama bizim atölyede benim dışımda on beş günde bir yazar ve bir şair, konuk olarak atölye çalışmalarına katılacak. Böylelikle yazar adaylarımız kitaplarını okudukları rol model aldıkları farklı şair ve yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulup onlardan yazma teknikleri öğreneceklerdir.

Tabi halkımızı da unutmadık. Onbeş günde bir davet ettiğimiz, insanımızın muhabbet beslediği yazarlarımız ile medeniyet sohbetleri olacak. Medeniyet sohbetlerimize tüm halkımız davetlidir. Atölyelerimizin ve Medeniyet Sohbetleri’mizin ilk etaptaki konukları; Nurullah Genç, Sadık Yalsızuçanlar, Halit Ertuğrul ve Mustafa Özçelik olacaktır.

Amacımız; bu atölyelerde yazma yeteneği olan yazar adaylarına öncelikle yeteneklerinin farkına vararak, kendilerini bulmak, anlamak ve anlatmak, teknik açıdan kendilerini geliştirmelerine fırsat vermek, deneyim kazandırarak özgün eserler yazmalarını sağlamak…

Bunun yanında ilim, fikir, bilgi ve birikimlerinin değerlendirilmesine ilişkin, doğru bir amaç ve yöntem ile şuurlu ve bilinçli nesillerin yetişmesine öncülük edecek güçlü kalemler yetiştirmektir.

Unutmayalım ki yazar adayı toprağın koynunda yağmur bekleyen buğday tanesi gibidir. Filiz vermesi için o yağmurun yağması lazım. Bu açıdan atölye çalışmaları önemlidir diye düşünüyoruz.” Açıklamasında bulundu.