Boşnakların Sesi: Cemalattin Latiç

1957 yılında Bosna Hersek’teki Gornji Vakuf yakınlarında bulunan Pridvorci köyünde doğan Cemalettin Latiç şair, tiyatro yazarı ve hikâyecidir. Şimdiye kadar yayınlanan kitapları Mejtas ve Vodica, Davudun Yurdu, Gümüş Çeşme, Srebrenitsa Cehennemi, Kapı Gıcırtısı ve Çarın Gözleri’dir.

Bunların yanı sıra Ben Âşık Bir Tavusum adında ilahi ve kasidelerden oluşan divanı da vardır. Bu şiirlerin birçoğu hem Türkçe yazan eski Boşnak divan şairlerinden hem de aynı temada Boşnakça ama arebica (Boşnakça seslere uyarlanmış arapça alfabe) yazısıyla şiirler yazan şairlerden ilham alarak kaleme alınmıştır.

Birçoğunun bestesi yapılmış olup Bosna'da bilinen ilahilerdir ve Latiç'in Bosna'nın Yunus Emre’si adıyla anılmasına vesile olmuştur. Aynı tarzda Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Nebi'sinden esinlenerek yazdığı bir mevlidi de de vardır.

İki tiyatrosu- Gazi Hüsrev Bey: Bukağı (trajedi) ve Endülüs Gecesinin Mehtabı (Endülüs geleneğindeki zecel ve muvaşşah tarzında yazılmış trajedi) vardır. Gazi Hüsrev Bey tiyatro oyunu Saraybosna Milli Tiyatrosunun 2018-2019 yılı repertuvarına dâhil edilmiştir. İstanbul’da da gösterimleri planlanmaktadır.

En ünlü Hırvat bestecilerinden, Bosna kökenli Celo Yusiç tarafından bestelenen Srebrenitsa Cehennemi oratoryosunun librettosunu bestelemiş ve Hanife Kardeş filminin de senaryosunu yazmıştır.

Yakında çıkacak kitapları arasında makale kitabı İslam Daha iyidir, Doğudan Gelecek Turnaları Beklerken ve Af Kitabı adında iki bölümlük romanı ve bir hikâye kitabı vardır.

Çalışmaları Türkçe, Arnavutça, İngilizce, İspanyolca ve Slovence dillerine çevrildi.

Arapça ve İngilizce'den çeviriler yapmıştır.

Saraybosna ve Zagreb üniversitelerinde ilahiyat ve Yugoslav ile dünya edebiyatı okumuştur. Saraybosna'da İslam İlimleri Fakültesinde tefsir kürsüsünde çalışmakta ve şu an İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde araştırmacı profesör olarak da görev yapmaktadır.

İslami faaliyetlerinden dolayı Yugoslav komünist rejiminde tutuklanmış ve 1983 yılında Aliya İzetbegoviç ve 12 diğer Boşnak aydını ile birlikte tamamen uydurma bir mahkeme süreci sonunda hüküm giymiştir. Uluslararası PEN Merkezi’nin müdahalesi ile serbest bırakılmış ve hapisten çıktıktan sonra gazeteci olarak çalışmıştır. Ayrıca, 12 sene boyunca, Aliya İzetbegoviç'in vefatına kadar danışmanı olarak da görev almıştır.

Cemalettin Latiç Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla 2017 Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştür.

Kitapları

Çarın Gözleri

Gazi Hüsrev Bey

Gel En Sevgili