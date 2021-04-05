Bülbülün Bağ Gezmesi Yahut Hayata Dair Bir Deneme

Çün sana gönlüm mübtelâ düştü

Derd ü gam bana aşina düştü

Niyazi Mısri

İnsanlardaki zihin ve ruh halinin homojen ya da hetorejenliğinin konuşmalarda kolaylıkla ve çabucak dile geliyor oluşu şaşırtır. Öncelikle neleri anlam edindiğinize bir bakın ve hangilerini anlayıp hangilerini anlamlandıramadığınızı görün; aklınıza geldikçe hangilerinin sizi hoşnut ettiğini, hangilerinin acı verdiğini. Sonrasında mümkünse anlamadıklarınızı düşünün. Anlam; anlamanın kendisidir, onu üstlenmiş olmak anlamayacak olsanız bile yeniden anlamaya çalışmanıza kimse engel olmaz. Anlam ve anlamanın kendiliğiyle gerçekleşmesini sağlayan kitaplar vardır. İsa Çolaker, Bülbülüm Bağ Gezerim adlı deneme kitabı, anlam ve anlamanın entelektüel bir çabasıyla okuru anlamlandırır. Bülbülüm Bağ Gezerim, son dönem edebiyat dünyamızda yer alan kişi, olay, kavram, kuram ve oluşumları akademik bir yaklaşımla ve titizlikle ele alıp bir edebiyatçı görüngesiyle irdelemektedir.

İsa Çolaker, 01.11.1963 yılında Giresun’da doğdu. İlkokulu, Giresun Cumhuriyet İlkokulu’nda; Liseyi, Giresun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1986 yılında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinden mezun oldu. Sırasıyla: Adıyaman-Gerger, Ordu-Ulubey, Samsun-Çarşamba Liselerinde öğretmenlik yaptıktan sonra, 1993 yılında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesinde öğretim elemanı olarak göreve başladı. Aynı yıl OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisansa başladı. ”Milli Tetebbular Mecmuası Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasıyla, yüksek lisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. Halen adı geçen kurumda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanlarına gelince; kitap okumak, yazmak, seyahat ve doğa yürüyüşü yapmaktır. Halen Yeşilgiresun, Yeşilırmak, Yorum, Hedef Amasya gibi günlük gazete ve dergilerde köşe yazısı yazmaktadır. Konferansları: Necip Fazıl Kısakürek ve Gençlik, Mehmet Akif'i Anlamak, Toprağın Çocuğu Aşık Veysel.

İsa Çolaker, fikirleri, zihinsel ve duygusal dünyasından denemeleriyle okura aktarır. Dünyevi manaları şehirler, yazarlar, şairler, gezginler, düşünürler üzerinden anlamlandırır. Bülbülüm Bağ Gezerim türküler, şarkılar, şiirler, kitaplar, dergiler ve edebiyat aracılığıyla sanatsal algıyı değiştirerek anlam gelişimine katkı sağlamaktadır. Bunu yaparken tarihe, hikâyelere, düz metinlere, güncel sorunlarla birlikte değerlendirmektedir. Üzerimde etkili olan denemeleri: Başka İstanbul Yok, Hayal Kuranlar, aynı zaman da Vaktin Kurucuları’dır. Hayal etmezseniz büyük işler yapamazsınız. Yeni fetih anlayışıyla ele geçirilen kadim kenttir İstanbul. Entelektüel Sefalet, şartlardan tahayyül gücü düşünce üretmememektedir. Gerçeği hayalle yakalamak bu ortamda azalmıştır. Politik tasavvuru olmayan, sadece ekonomi politiğe saplanmış bir toplulukta yaşamakta oluşumuz görüşümüzü ve bakış açımızı sınırlandırabilir.

Bülbülüm Bağ Gezerim Mananın Anlanması

Ozan, “bülbülüm bağ gezerim” derken gezindiği coğrafyanın sevgisinin güzelliğini anlatmaktadır. Türkülerimiz bağ bağ gezdirirken, gönül gezmelerini ve söyleyiş güzelliklerini anlatmaktadır. Türküyle yöreyi gezmekte olan gönlümüz ihya olmaktadır. Şiirlerin manevi havası vardır. Şiiri tadan gönül savrulmaktadır. Bülbül gibi gezdiren edebi metinlerin nesir ayağında, şehirlerimizi iyi anlatan kitaplarımızın başında Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, Özkan Yalçın’ın Yedinci Şehir’i Amasya’yı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’i Bursa ve Konya dahil beş kadim şehrimizi, Ahmet Turan Alkan’ın Altıncı Şehir’i Sivas’ı anlatırken bizi hep böyle gezdirmektedir. Nesrin gücüyle yapılan bu geziler, bizi türkülerimizdeki gönül gezmelerimize de götürmektedir. Bu güzel eserlerin okuru, türkülerimizdeki mana gezmelerini anlamlı bulmaktadır.

Biz, anlamı anlayarak kendi ruhumuza kavuşturan her hareketimizin değerlerimizle olduğunu anlatmaktadır. Anlama hayran gönüller, insanlığı seven vicdanlarımız sanatçı, şair duyarlılığına açan ve anlamlandıranlar olmalıdır, İsa Çolaker gibi. Kelimelerle kurulan mana dünyasını Bülbülüm Bağ Gezerim ile metafiziği ve ruhun dinlenme anlarının dünyası budur.

İsa Çolaker

Bülbülüm Bağ Gezerim

İzdiham Yayınları

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