Bûtimar 13/14 Çocuk Edebiyatı Dosyasıyla Çıktı

“Garip zamanlardan geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Yunus a.s’ın duası daha da anlam kazandı bu günlerde. Kuşkusuz bu sürecin yayın dünyasına da etkisi büyük. Biz de pandemi sürecinde son sayımızı dijital olarak ilginize sunmayı tercih ettik. Şimdi tüm zorluklara rağmen yine matbu olarak devam ediyoruz. Bu süre zarfında camiamızda Asım Gültekin, Ahmet Kekeç gibi isimler Hakk’a yürüdüler. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz.” sözleriyle başlıyor editörden yazısı.

Ebru Sandıkçı’nın fotoğrafıyla açılıyor Bûtimar.

Bu sayının dosya konusu: “Çocuk edebiyatı.”

“Hikâye”de; Abdullah Gündüz, Hale Sert, Mikail Çelik, Mustafa Söğüt,

“Şiir”de; Kamil Eşfak Berki, Dilara Öztaşkın, Zeki Altın, Handan Altın, Dilanur Demir, Merve Özen, Mustafa Işık, Zeynep Karaca, Osman Hasdemir, Birsen Balcı, İlknur Şimşek, Hasan Dağ, Cihad Demir, Soner Çavuşoğlu,

“Dosya”da, Kamil Eşfak Berki, Dursun Ali Tökel, Şaban Sağlık, Canan Olpak Koç, H. Salih Zengin, Aliye Uslu Üstten, Müzeyyen Altunbay, Sedat Karagül, Beyza Ünlüulkut, Hande Nur Bucak, Yavuz Ahmet, Dilara Öztaşkın, Şeyma Büyükkavas Kuran, Buğse Dinçar, Ümit Yaşar Özkan, Elif Konar Özkan dergiye katkıda bulunuyorlar. Dosya yazılarının başlıkları şu şekilde:

Büyüyünce Çocuk Olacağım, Şaban Sağlık

Fuzûlî’ye Sorduk: Çocuğumuzu Nasıl Eğitelim, Dursun Ali Tökel

Yaşam Gerçekleri Karşısında Çocuk Edebiyatı, Sedat Karagül

“Çocuk Edebiyatı” Değil “Edebiyatın Çocukları” Olmak, Canan Olpak Koç

Beyaz Şarkı, H. Salih Zengin

Sezai Karakoç Şiirinde Çocuk, Çocukluk, Kamil Eşfak Berki

“Şiirtik Adam” Mevlana İdris Zengin, Aliye Uslu Üstten

Tevfik Fikret’in Gözüyle Çocuğa ve Gençliğe Bakış: Yazarın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Beyza Ünlüulkut

Sait Faik Abasıyanık’ın Şiirlerinde Çalışan Çocuklar, Buğse Dinçar

Gökyüzünü Seyre Dalmak Yahut Hançerin Gölgesinde Güzellik Uykusu, Dilara Öztaşkın

Samed Behrengi’nin Eserlerinde Toplumsal Bir Sorun Olarak “Yoksulluk”, Müzeyyen Altunbay

Kelebek Boyun Bağlı Şairin Çocukluğu: Zeze, Yavuz Ahmet

Zaman Çiçeklerini Koklayan Çocuk Momo, Hande Nur Bucak

Şehir ve Çocuk Bağlamında “Çıkmaz Sokak”, Şeyma Büyükkavas Kuran

Örgü Şişleriyle Bilim Kurgu Yazmak, Ümit Yaşar Özkan

Yerimiz Mi Dar Yoksa, Elif Konar Özkan

“Söyleşi” Şeyma Subaşı tarafından yayıncılık dünyasında çok kıymetli bir isimle, Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve çocuk kitapları yazarı Melike Günyüz’le yapıldı.

Okuma Parçası, Küçük Prens ve Şeker Portakalı’ndan pasajlarla oluşturuldu.

“Hikâyemin Hikâyesi”nde Emin Gürdamur “Zehirli Yağmur”dan bahsediyor.

“Şiirlerin Hikâyesi”nde, Mehmet Tepe, “Kar Düşleyen Çocukların Penceresi” şiirinin hikâyesinden bahsediyor.

“Fragman” Mustafa Ruhi Şirin’in çocuk şiirlerini içeren Kardeşim İstanbul adlı eserinden şiirlerle ve Akif Hasan Kaya’nın yayımlanacak olan Serçe Risalesi’nden bölümlerle devam ediyor.

“Yedinci Sanat”da, Abdullah Kasay,

“Veda Edenler”de, Elif Sönmezışık ve Kamil Büyüker’i görüyoruz.

“Yeni Kitaplar” bölümünde ise, Mustafa Uçurum, Irmak Güneş, Muharrem Turgut, Şeyma Subaşı Gömleği Yalnız, Benden Başka Herkes, Arta Kalan, Bitmemiş Bir Cümlenin Noktasını Taşımak’tan bahsettiler.

Aynı zamanda bu sayı bir başka yeni bölüm daha ekleniyor Bûtimar’a. Editörün Gündemi’nde Didem Demirel’e Ketebe Çocuk bağlamında sorular yönelttik.

Hazal Sezgin, dergiye çizimleriyle katkıda bulunuyor.

Ayasofya’nın ibadete açılış coşkusu ise Mustafa Uzun tarafından kaleme alınıyor.

İletişim: butimardergi@gmail.com