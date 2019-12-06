Bûtimar Dergisi Hikâye Dosyası

Bûtimar “HİKÂYE” dosya konulu özel sayısı ile sizlerle.

Bu sayıya; Büşra Çelik, Mikail Çelik, Emine Altınkaynak, Serkan Üstüner, Meliha Kübra Samast, Elif Kılıç, Mustafa Söğüt, Serdar Köse hikayeleriyle katkıda bulunuyor.

Deneme bölümünde Mustafa Özçelik,

İnceleme’de Betül Ünlü ve Şeyma Subaşı var.

Derginin Okuma Parçası bölümü Recep Seyhan’ın Bana Hikâye Anlat(ma) adlı eserinden hareketle oluşturulmuş.

Dosya bölümüne katkı sağlayan yazarlar ve konu başlıkları ise şöyle:

Mehmet Güneş, Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir-Hikaye Türü

Cüneyt Issı, Haldun Taner’in “Artırma” Hikayesinden Hikayeciliğine

Dursun Ali Tökel, Bizim Hikayemiz Nerede?

Mustafa Uçurum, Hikayemizin Modern Yüzü Sait Faik

Şaban Sağlık, Hikayeden Öykü Öyküden Hikaye Çıkarmak

Recep Seyhan, Senem Gezeroğlu’nun Varoluşsal Bir Hikâyesi: Annemden Dökülenin Bende Biriktiği

Cihan Aktaş, Neden Bazen Öykü Niye Bazen Roman

Fikri Kula, Sezai Karakoç’un Hikayelerine Dair

Ufuk Sarıtaş, Anadolu’nun Hikâyesi; Refik Halit Karay, Sabahattin Ali ve Nurettin Topçu’nun Hikâyeciliği Üzerine

Bilal Can, Mustafa Kutlu Hikayelerinde Savunu ve Eleştiri

Ali Karahan, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hikâyelerinde Yaşam Sevgisi-Ölüm Korkusu

Mustafa Dere, Kemal Tahir’in Hikayeciliği

Onur Uzer, Yaşama Bir İshak Bırakmak: Onat Kutlar Öykücülüğü Üzerine

Hikâye soruşturmasına katkı sağlayanlar: Recep Seyhan, Emine Batar, Recep Kayalı, Emin Gürdamur, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Mehmet Narlı, Bahtiyar Aslan, Yıldız Ramazanoğlu, Fatma Barbarosoğlu, Özlem Göktaş.

Mustafa Çiftci, çok sevilen Handan Yeşili hikâyesinin arka planını anlatıyor.

Dosyanın söyleşisi ise Güray Süngü ile gerçekleştiriliyor.

Şiirlerin Hikâyesi’nde Servistan şiiriyle Hüsrev Hatemi’yi konuk ediyoruz.

Bu sayının şairleri: Özcan Ünlü, Kamil Eşfak Berki, Müştehir Karakaya, Zeki Altın, Mustafa Işık, Mahmut Bıyıklı, Bülend Tokgöz, Muharrem Turgut, Ayşe Sonuvargil, Muhammed Korkmaz, Hasan Mustafa, Azize Üzel.

Fragman bölümünde Mahmut Coşkun ve Mustafa Başpınar’ı ağırlıyoruz.

Yedinci Sanat’ta, İhsan Kabil, Ali Küçük;

Yeni Kitaplar’da ise, Mehmet Faruk Kurt ve Abdullah Kasay’ın yazılarıyla karşı karşıyayız.

Son olarak Elif Sönmezışık, Veda Edenler bölümünde Haluk Dursun’dan bahsediyor.

Baharda görüşmek üzere…

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