Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisi 8. Sayı Çıktı

Asemik yazı, olguyu anlamdan arındırarak yazma biçimidir. Asemik yazıyla okuyucunun doldurabileceği anlam boşlukları ortaya çıkar. Buzdokuz bu sayıda asemik yazıya geniş yer ayırdı: Böylece Türkiye’de bir ilki de gerçekleştirdi. Konuya dair dünyada en köklü isimleri, ilk sergi bilgisini, asemik dergi isimlerini okuyucuya Buzdokuz sunuyor. Asemik sunuşla açılan dergide ESC bölümleri tamamıyla asemik işlere ayrıldı: Christian Bök, Jim Leftwich, Irene Koronas, Astra Papachristodoulou, Muhammed Yusuf Aktekin, E. J. Coates, Hayriye Ünal, Eric Zboya, Tim Gaze, Laura Kerr, Paul Hawkins, Mert Özden, Edward Kulemin, Michael Jacobson, John M. Bennett, Geof Huth, Theodoros Chiotis, Burak Ş. Çelik, Demosthenes Agrafiotis, Cennet Camuşçu, SJ Fowler, Tommi Musturi, Vilde B. Torset, Hakan Şarkdemir bu sayının asemik şairleri.

Burak Ş. Çelik’in sunumuyla INSERT bölümü asemik yazıyı mercek altına alıyor. Çelik asemik yazının en köklü iki ismiyle, Jim Leftwich ve Tim Gaze ile söyleşi gerçekleştirdi. Muhammed Yusuf Aktekin asemik yazının şifrelerine, Codex Seraphinianus’a odaklandı. Mert Özden asemik yazı ile grafiti ve hat arasındaki bağı sorguladı.

CTRL+A şairleri: Murat Üstübal + Atakan Yavuz + Abdullah Enis Savaş + Ertuğrul Rast + Olivier Pagy + Nilgün Yılmaz + Meryem Delmar + Cansu Aybaş + Ahmet B. Tamu + Nergihan Yeşilyurt + Nur Alan + Rahman Yıldız + Hakan Unutmaz + Ali Berkay + Serdar Süalp + Yusuf Koşal.

Atakan Yavuz SPACE’te kavramsal denemelerine devam ediyor. “Bir Boşluk Tamircisi Olarak Şair”i Buzdokuz’da okuyabilirsiniz.

PRT SC bölümü Amerikalı Objektivist şair George Oppen’ın şiirlerine ayrıldı. Murat Üstübal, Çağatay Koparal, Ertuğrul Rast, Hasan Bozdaş ve Gizem Atlı’nın çevirileriyle Oppen Türkçede.

CAPS LOCK bölümünde Murat Üstübal’ın Osman Erkan’a dair eleştiri yazısı ve Atakan Yavuz’un Susan Howe’dan yaptığı bir çeviri var. Dergi Zeynep Arkan’ın Ertuğrul Rast ile yaptığı ping-pong söyleşi ile kapanıyor.