Cemil Meriç Nedir?

Akıp giden bir nehir gibi durmadan ilerleyen zaman içinde bilgi aşığı, düşünce emekçisi, fikir işçisi şahsiyetler yeryüzünü nadir olarak süslemektedirler. Edebiyat alanında saklı güzellikleri farklı biçimlerde ortaya koyan, sosyoloji alanında mevcudu aşan bir bakış açısı ortaya koyan, düşünce alanında yeni ufuklar açan bu nadir insanlardan biri de Cemil Meriç’tir.

Cemil Meriç, hem sosyolog hem edebiyatçı hem düşünce adamı hem de sanatçıdır. Sanatçı yönü eserlerindeki düşünceleri ifade etme tarzını güzelleştirirken, edebi yönü ise eserlerinde kullandığı dil de çok açık şekilde görülmektedir.

Yaşadığı dönemin en iyi fikir harmanlayıcısıdır Meriç. Sahip olduğu bilgi birikimi ve keskin zekası ile farklı uygarlıkların ve ekollerin fikirlerini analiz etmek sureti ile harmanlayarak yeni fikirler ortaya koymak konusunda çok maharetlidir.

Düşünmek, Meriç için hayatın tek anlamıdır neredeyse. Düşünmek ve üretmek için tefekkür pınarında fikirlerini bir kelebek kanadı güzelliğinde örgüleştiren Meriç son dönem düşünce dünyamıza çok büyük katkılarda bulunmuştur.

İlk gençlik yıllarında Marksizm’e merak salmış, Marksizm’in kökeni ve dayanakları ile ilgili derin araştırmalara girmiştir. O dönemde düşünce dünyasını dar alanda hapseden Meriç, gözlerini kaybetmesi ile birlikte düşünce dünyasını geniş bir alana taşımıştır. Özellikle hayatının son dönemlerinde edebiyat, tarih, sosyoloji alanlarında özgün bir kişilik olarak çok değerli eserler ortaya koymuştur.

Meriç bir kültür felsefecisi olarak da değerlendirilebilir. Gerek Osmanlı – İslam kültürü gerek Batı – Hıristiyan kültürü konularında karşılaştırmalı analizleri ve tespitleri kültür felsefesi alanında değerlendirilebilir.

Aynı zamanda çok iyi bir eleştirmendir. Çağlar öncesi mitolojik bilgilerden yakın dönemdeki insan düşüncesini olumsuz etkileyen ekollere kadar hemen her kesime eleştiriler ortaya koyar. Meriç, sadece eleştirmek ile kalmaz aynı zamanda nasıl olması gerektiği ile ilgili bakış açısını da ortaya koyar.