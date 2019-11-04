Öncül olarak bazı tespitleri paylaşalım: Antolojiler - şiir ya da düzyazı genellikle aynı türden eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eser- tezkirelerin yerini dolduramadı. Modern dönemde geçmişe dair tozlu bir ortam oluşmuş durumda. Bunun sebepleri çok ve çeşitli. Bu tozlu ortamı akademisyenlerin açması/ dağıtması beklenir ama onların çalışmaları da bilimsel içerikten ve basın-yayın dünyasının durumundan dolayı okuyucuyu bulamıyor. Bu ortam değişik köşe ve menfezlerde mevzi çalışmalar marifetiyle dağıtılabilir.

Sözünü ettiğimiz mevzi çalışmalardan olmak üzere güzel bir örnek var elimde. Şair Mücahit Koca’nın 26. Eseri olarak Eylül 2019 da piyasaya çıkan Cennet İlham Eden Şairler adlı eser. Eser Sur yayınları etiketli ve biyografi türünde.

Eser 15 şairin şiiri ve hayatına dair değinilerden oluşuyor. Mute Savaşının komutanlarından Abdullah bin Revaha ile başlayan eser Mehmet Akif İnan ile sona eriyor. Söz edilen diğer şairler şöyle: Cerir bin Atiyye, Ebul Ala El Maarri, İmamı Bûsiri, Şebüsteri, Ali Şir Nevai, Şeyhi, M. Akif Ersoy, Yahya Kemal, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Erdem Beyazıt, İ. Ünal Taşkın…

Mücahit Koca; “insan ruhunu aydınlatan, ışık bulduğum” dediği şairleri anlatıyor. Şiirin hakikatle ilişkisini daha iyi kavramak mümkün kılınıyor. Peygamber teşviki, hakikatin yayılmasında şiire de rol ve alan sağlıyor çünkü.

Şuara Suresi 224-227 ayetleri gelince (“Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyarlar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar, Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır.

Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini (başlarına nelerin geleceğini) yakında görecekler.”) şairler Sabit, Malik ve Abdullah bin Revaha ağlayarak Hz. Peygambere gelirler. Ağlama sebebini şöyle açıklarlar: “Bu ayetler geldiğinde Allah bizim şair olduğumuzu biliyordu..!” Bunun üzerine Hz Peygamber ayeti tefsir eder. “Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar, Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar sizlersiniz.” Der.

İmam Bûsiri ile ilgili bölüm oldukça güzel hatta tüyler ürpertici güzellikte. Şöyle ki; İmam Bûsiri yaşlanmış ve felç geçirmiş olup vücudunun yarısı hareketsizdi. Allaha dua ederken hep Hz Peygamberi vesile etmişti. Medeniyetimizin ilham kaynaklarından biri hatta en önemlisi peygamber sevgisidir. O da bu sevgiyi anlatan bir kaside yazdı. Bir gece rüyada gördü Hz. peygamberi. Şiiri okuyunca peygamberimiz pek beğendi. Mübarek bedenindeki hırkayı çıkarıp İmam Bûsiri’ye giydirdi. Mübarek elleriyle Busiri’nin felçli yerlerini sıvazladı. İmam Bûsiri sabah kalktığında sağlığına kavuşmuştu. Hırka da üzerindeydi.

Mücahit Koca

Cennet İlham Eden Şairler

Sur Yayınları