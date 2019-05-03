Cevdet Karal "Sütle" Şiiri
Alıntı - 03.05.2019
Sütle kefenliyoruz en güzel ölüleri, kefenliyoruz sütle
Yıkanmış, büyük havlularla kurulanmışlar yola çıkmadan önce
Neydi bir o yana bir bu yana bizde o gerilimin nedeni
Huzursuz balkon demirleri, dönüp duran sağa sola geceleri
Duvar çatlaklarından anlaşılan bir iç kanama gündüzleri
Upuzun bir huzursuzluk yerleşince bir yarısına yüzlerin
Bir huzursuzluk hatta eski savaşçılardan kalma tahta bacaklarda
Ve açılıp kapanan bahçe kapılarından konuşkan ağızda salya
Girilirse içerde yaşlı köpek kulübeleri
Sütle kefenliyoruz en güzel ölüleri, sütüyle kefenliyor anneleri
Artık duyulmayacak o sesler, o sesler duyarlar kulak kesilenleri
Sütle gevşiyor gerilmiş ipler o güzel yüz çizgileri
Geldi söz sırası hiç gelmemiş tıklım tıklım halk otobüsleri
Ne geri verebilirdi yoksa, vaktinde söylenmemiş bir söze önemini
Bir bomba yapımında kullanılacak maddeler gibi dağınık kalırdı kelimeleri
Doğru, geç kaldığımız bir bir saysak sayılamayacaklara
Göz kapaklarını sabahları ve akşam ve sürekli silahlandırmaya
Üstünde ziyafetler verilen kan dolu akvaryumlara bakmaya
İçimize konmuş şarkı var, o şarkı bir anda ağızlarda
O şarkı meydanlarda
Sütten biçilmiş kumaşlar acil servislerde ve sonsuzda
Ey güzel süt kokusu
Sütten ırmaklara gelip uzananlar
Parmakları hışırtılı ve yüzüklerini ancak
Ölünce ve yıkanırken çıkaranlar
Bir kez öldükten sonra öldüklerine artık inanılmayanlar
İlk söz tekrarlandı son söz söylendi
Ey bizden olanlar, hiç olmayanlar
Sıkılınca birer kamyondu yumruklar
Silah seslerinin soldurduğu yerlerde
Ey üstümüze tanklarla gelen gece
Kefenliyoruz en güzel ölüleri sütle
Bir çınarın başlangıcı oluyorsun herkese