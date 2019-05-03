Cevdet Karal "Sütle" Şiiri

Sütle kefenliyoruz en güzel ölüleri, kefenliyoruz sütle

Yıkanmış, büyük havlularla kurulanmışlar yola çıkmadan önce

Neydi bir o yana bir bu yana bizde o gerilimin nedeni

Huzursuz balkon demirleri, dönüp duran sağa sola geceleri

Duvar çatlaklarından anlaşılan bir iç kanama gündüzleri

Upuzun bir huzursuzluk yerleşince bir yarısına yüzlerin

Bir huzursuzluk hatta eski savaşçılardan kalma tahta bacaklarda

Ve açılıp kapanan bahçe kapılarından konuşkan ağızda salya

Girilirse içerde yaşlı köpek kulübeleri

Sütle kefenliyoruz en güzel ölüleri, sütüyle kefenliyor anneleri

Artık duyulmayacak o sesler, o sesler duyarlar kulak kesilenleri

Sütle gevşiyor gerilmiş ipler o güzel yüz çizgileri

Geldi söz sırası hiç gelmemiş tıklım tıklım halk otobüsleri

Ne geri verebilirdi yoksa, vaktinde söylenmemiş bir söze önemini

Bir bomba yapımında kullanılacak maddeler gibi dağınık kalırdı kelimeleri

Doğru, geç kaldığımız bir bir saysak sayılamayacaklara

Göz kapaklarını sabahları ve akşam ve sürekli silahlandırmaya

Üstünde ziyafetler verilen kan dolu akvaryumlara bakmaya

İçimize konmuş şarkı var, o şarkı bir anda ağızlarda

O şarkı meydanlarda

Sütten biçilmiş kumaşlar acil servislerde ve sonsuzda

Ey güzel süt kokusu

Sütten ırmaklara gelip uzananlar

Parmakları hışırtılı ve yüzüklerini ancak

Ölünce ve yıkanırken çıkaranlar

Bir kez öldükten sonra öldüklerine artık inanılmayanlar

İlk söz tekrarlandı son söz söylendi

Ey bizden olanlar, hiç olmayanlar

Sıkılınca birer kamyondu yumruklar

Silah seslerinin soldurduğu yerlerde

Ey üstümüze tanklarla gelen gece

Kefenliyoruz en güzel ölüleri sütle

Bir çınarın başlangıcı oluyorsun herkese