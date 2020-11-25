Cinayeti Ben İşlemedim ki Baba!

Uğurcan Güler kardeşimin, bana imzalayıp hediye ettiği, kendi şiirlerinin bulunduğu "Cinayeti Ben İşlemedim" adlı mütevazı, ama anlam yüklü bulduğum eseri Yedi İklim Yayınları tarafından yayınlandı.

Yedi İklim Yayınları, sahipliğini yazar ve öykücü Ali Haydar Haksal'ın yaptığı, aynı adla seksenlerden buyana yayınlanan "kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat" başlıklı derginin kitap yayın işi ile iştigal eden bir yan kuruluşu...

Bu dergi, çıktığı ilk günden itibaren, onlarca ve belki de yüzlerce kaleme ev sahipliği yapmış "emektar" ama halen yayınına devam eden bir dergi...

Derginin genç kuşak şairlerinden olan, şiirleri epey zamandır Yedi İlkimde yayınlanan Uğurcan Güler imzalı "Cinayeti Ben İşlemedim" adlı, toplum elli iki sayfalık şiir kitabı, Yedi İklim Yayınları tarafından yayınlandı.

Uğurcan Güler, "1998 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Şu anda, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisidir. Şiir ve yazıları başta Yedi İklim olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlandı."

Uğurcan'la 2019 Ramazanında Eyüp Belediyesi'nin organizasyonunda açılan ve o ramazan boyu Zaloğlu Camii önünde devam eden kitap fuarında tanışmıştık. Kendisi, fuar süresince Yedi İklim'e tahsis edilen standta duruyor, okuyor ve fuara, gelen kitap -ve dergi severlere- Yedi İklim Dergisi ile ilgili olarak anlatılması gereken bilgileri aktarmaya çalışıyordu.

Uğurcan, samimi, karşındaki insanı tümüyle tanımaya çalışan, onlarla dost olmaya çalışan ve aynı zamanda da ürkek bakışlı bir profil çiziyordu. Hepsi için olmasa bile, görebildiğimiz kadarıyla şairlerin büyük bölümünün, o da belki de "ilhama vesile" kabilinden bir nevi temel uğraşıları olan sigara konusunda kararlı görünmekte idi.

Uğurcan Güler, babasına ithaf ettiği ve eserine isim olan "Cinayeti Ben İşlemedim" adlı şiirinin bir kıtasında şunları söylemekte;

"çoğulun yüklendiği kuvvet

aratırken kaybolan zinciri

bilirim, dindirmez içindekini

cinayeti ben işlemedim baba" (s.14)

"Cinayeti Ben İşlemedim" adlı eser, yukarıda da belirtmeye çalıştığımız üzere genç şair kardeşimiz Uğurcan Güler'e ait..

Uğurcan'ın ilk kitabı, ama Yedi İlkim Yayınlarının ilk kitabı değildi. Bunu niye zikrettik. Şundan dolayı, genç bir kalemin, özendiğini düşünerekten yayımlanan eserinin, onu insanlar tarafından mahcup olmaması açısından mümkün mertebe çoğu da teknik eksiklikten kaynaklanan hatalarla, okuyucusunun karşısına çıkmaması gerekirken, onun hiçbir dahli olmadığı halde,bariz hatalar işlenmiş...

Örnek olarak, bir eserin jenerik bölümü, genellikle eserin ikinci(sol iç) sayfasında olması gerekirken, büyük bir yanlışlıkla kitabın üçüncü sayfasına yerleştirilmiş. Keza, eserin sahibinin adı ve biyografisi de uluorta bir yerde değil, aksine onun da jenerik sayfası gibi 'sol iç'te olması gerekirdi. Neyse.bu eser, bu özelliğiyle "sonsuza dek" kalacaktı. Belki, şansı yaver gider, ikinci, üçüncü vs. baskıları olursa, bu teknik azizlik telafi edilirdi diyelim...

Uğurcan'ın "Tut Beni" adlı şiir;

"Allah yardım ederse çekerim ellerimi

taze bir yapraktan, gün ağrısı vazodan

unuturumda belki söyleyeceklerimi

ama n'olur sen, tut beni! tut beni!"(s. 26)

***

"cengin kanla örtüldüğü barışta

sürekli ahımızı alan kurumuş bir dil var

ruhumuzda hissettiğimiz şu tüm yanıkları

kalplere düşmüş zarfın içinde okumalı"(s. 50) bu dizeler de şairin "Kalplere Düşmüş Zarf" adlı şiirinden...

Samimi,kararlı ve de ürkek bakışlı Uğurcan'dan nice 'edebi' ifadelerin harman olduğu şiirler, deneme yazılarını ve eserlerini bekleriz...

Uğurcan Güler

Cinayeti Ben İşlemedim

Yediiklim Yayınları

2020