CİNS AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!

“EDEBİYAT BURADA BİZE YARDIM EDEMEZ”

Aylık “Yorgunluk İlacı” Cins, 2019 Ağustos sayısı ile raflarda! Bu ay 47. sayısını çıkartan Cins, okurlarını İsmet Özel’in “Edebiyat burada bize yardım edemez” mısraıyla yeniden selamlıyor.

CİNS AĞUSTOS SAYISI YAZARLARI

Yusuf Genç, Furkan Çalışkan, Güray Süngü, Ömer Türker, Mustafa Çiftci, Celâleddin Çelik, Güven Adıgüzel, Ahmet Sarı, Ercan Yıldırım, Bilal Can, Mustafa Timuri, Muhammad Aurangzeb Ahmad, Murat Güzel, Muhammed Berdibek, Rasim Doğan, Betül Nurata, Sadık Yemni, Musa Yaşaroğlu, Neşe Kutlutaş, Arslan Karadayı, Mehmet Şeker, Halil Kurbetoğlu, Rıdvan Tulum, Mustafa Sami, Mustafa Nezihi Pesen, Mustafa Uçurum, Naman Bakaç, Osman Cengiz ve Savaş Ş. Barkçin, Cins 2019 Ağustos sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2019 Ağustos ayı konuğu Hamdi Akyol, “neden okuyalım”, “ne okuyalım”, “nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay, Yeşilçam’da beyaz sinemanın mimarı usta yönetmen Yücel Çakmaklı yer alıyor. Alman felsefeci, toplumbilimci, bestekâr ve müzikbilimci Theodor W. Adorno Cins Kafalar’ın Ağustos ayı konusu iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı besteci ve yorumcu Taner Yüncüoğlu cevapladı.

SAADETTİN ACAR VE MARJORIE PERLOFF SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Sibel Kılıç, yazar Saadettin Acar’la yeni çıkan kitabı Herkes İçine Baksın’ı konuştu. İçimize bakmaktan maksadın ne olduğunu, hangi hâl üzere hikmete erişeceğimizi ve İslam Medeniyeti içinde tasavvufun anlamını Cins’e anlatan Saadettin Acar, günümüz dünyasında toplumların kaybettiği hasletlere dair önemli açıklamalar yaptı. Sayımızın bir diğer söyleşisi ise çağımızın başta gelen şiir eleştirmenlerinden Marjorie Perloff’un 2007’nin Nisan ayında Texas A&M Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Amerika şiiri” konulu konferans sürecinde, dilbilimci Enrique Mallen’e verdiği söyleşidir. Bu söyleşide Perloff, Mallen’le; şiirin dilin süreçlerine etkisini, şiirde kelimelerin, bağlamın ve gramere aykırılığın önemini ve anlamını örnekler üzerinden tartışıyor. Bu söyleşiyi de Cins için Ahmet Ölmez Türkçeye çevirdi.