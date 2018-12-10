CİNS ARALIK SAYISI ÇIKTI!

”HADİ UYAN, İLKYAZLAR SICAĞI BİRİKSİN YÜREĞİNE”

“Aylık Portakal Çiçeği” Cins, Aralık sayısı ile raflarda! Bu ay 39. sayısını çıkartan Cins, okurlarını Metin Eloğlu’nun “Hadi uyan, ilkyazlar sıcağı biriksin yüreğine” dizesiyle bir kez daha selamlıyor.

CİNS ARALIK SAYISI YAZARLARI

Ömer Türker, Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul, Secaattin Tural, Ercan Yıldırım, Süleyman Unutmaz, Abdullah Harmancı, Ahmet Sarı, Murat Güzel, Güray Süngü, Ayşegül Genç, Neşe Kutlutaş, Güven Adıgüzel, Hüseyin Atlansoy, Bilal Kemikli, M. Nezihi Pesen, Ayhan Demir ve Asım Öz, Cins Aralık 2018 sayısı başlıca yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” köşesinin Aralık ayı konuğu M. Fatih Andı, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. “5N1K” köşesinde ise Arda Arel, Samuel Beckett ve ünlü eseri Godot’yu Beklerken’i yazdı. Orta sayfada bu ay, ünlü düşünür Giorgio Agamben’in Simone Weil’ın Kişi ve Kutsal adlı kitabına yazdığı önsöz yer alıyor. Cins Kafaların Aralık ayı konusu ise efsane yönetmen Andrey Tarkovski. “18 Soruda Nasılsın?” köşesinde de bu ay, Türk rock müziğine tarzı ve yorumuyla yeni bir soluk getirmiş vokal Hayko Cepkin var.

YÜKSEL AKSU, MICHEL FOUCAULT VE ERDAL HOŞ SÖYLEŞİLERİ VE 2018 KÜLTÜR-SANAT SORUŞTURMA DOSYASI

Bu sayımızda Rıdvan Tulum, başarılı yönetmen Yüksek Aksu ile Sarıkeçililer belgeselini, belgesel üzerinden, “Yörük kimdir, Yörük yaşama biçimi neyi temsil eder”i konuştu. Bir sonraki söyleşimiz ise, beşeri bilimlerin birçok alanında yetkin bilim adamı Michel Foucault ile yine ünlü bir filozof Alain Badiou’nun 1965 yılında yaptığı arşiv niteliğinde bir söyleşi. Bu röportajı Cins okuru için Türkçeye Ayşe Serra Kolcu çevirdi. Son söyleşimizde de Rıdvan Tulum, futbol yorumcusu ve akademisyen Erdal Hoş ile geçtiğimiz aylarda galası yapılan belgeseli Dönene Kadar Benim Ülkem’i konuştu. Erdal Hoş, belgesel üzerinden futbolun toplumsal hayatta görünen ve görünmeyen yanlarıyla nelere tekabül ettiğine dair de önemli tespitler yaptı. Son olarak, yılın son ayında bir yıl sonu değerlendirmesi amacıyla hazırladığımız soruşturma dosyamızda; müzik, sinema, edebiyat ve yayıncılık dünyasından önemli isimlere yılın akılda kalanlarını sorduk, onlarda Cins için not ettiler…