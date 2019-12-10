CİNS ARALIK SAYISI ÇIKTI!

“ÇÖLÜ GÜZEL YAPAN ŞEY BİR KUYU GİZLİYOR OLMASIDIR”

Aylık “Çöl Şarkısı” Cins, 2019 Aralık sayısı ile raflarda! Bu ay 51. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Antoine de Saint-Exupéry’nin “Çölü güzel yapan şey bir kuyu gizliyor olmasıdır” cümlesiyle yeniden selamlıyor!

CİNS ARALIK SAYISI YAZARLARI

Mustafa Çiftci, Güray Süngü, Ahmet Sarı, Ömer Türker, Savaş Ş. Barkçin, İbrahim Halil Üçer, Abdülhamit Güler, Serdar Bilir, Ercan Yıldırım, Muhammed Yazıcı, Seyfullah Akkuzu, Murat Güzel, Güven Adıgüzel, Bilal Can, Sadık Yemni, Süleyman Unutmaz, Hüseyin Yahya Şekerci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Naz Epözdemir, Sadık Koç, Mustafa Uçurum ve Mehmet Şeker Cins Aralık 2019 sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2019 Aralık ayı konuğu Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk “Neden okuyalım?”, “Ne okuyalım?”, “Nasıl okuyalım?” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay; Yusuf Genç’in seçtiği on sekiz ünlü tabloyu Güven Adıgüzel’in seçtiği on sekiz dize tamamlıyor. Cins Kafalar’ın Aralık ayı konusu, Batı sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili ressamlarından Vincent Van Gogh iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında ise sorularımızı çalışmaları uluslararası müzik piyasasında da ilgiyle takip edilen Türk halk müziği yorumcusu, bestekâr ve bağlama sanatçısı Coşkun Karademir yanıtlıyor.

SEYİD ÇOLAK, GIORGIO AGAMBEN, MAHİR DAMATLAR VE MUSTAFA BEN HAMOUCHE SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Çamran Azizoğlu ve Emine Yüksel Türkmen yönetmen Seyid Çolak’la yeni filmi Kapan’ı ve sinema tutkusunu konuştu. Bu ayın çeviri söyleşisi ise çağımızın ünlü filozoflarından Giorgio Agamben’in 2012 yılında Regusanews’den Peppe Sava’yla; ekonomik kriz, bir din olarak kapitalizm, tarihin Avrupa’nın kültürel kimliğindeki rolü, biyo-politika, olağanüstü hâl ve çağdaş sanatın müze ve metalaşma arasında sıkışmış yazgısı gibi çok çeşitli konular üzerine konuştuğu söyleşidir. Bir diğer söyleşimizde Neşe Kutlutaş Suriye’deki savaş şartlarından etkilenen mülteciler için yıllardır yardım faaliyetleri yapan Mahir Damatlar’la “Suriye bizim neyimiz olur?” sorusu etrafında konuştu. Sayımızın son söyleşisinde ise Sibel Kılıç Cezayirli Mimar Mustafa Ben Hamouche ile gün yüzüne çıkardığı Mehmet Kâmi Efendi’nin Riyazü’l Kasımîn adlı el yazmasını, “İslami mimari” ile “Müslüman mimari”nin ayrımlarını, günümüz Müslüman coğrafyalarındaki şehircilik anlayışını ve İslam medeniyetine ait mimari gelenekle bağımızı konuştu.