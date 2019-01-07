Cins Bir Kitap: Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu

Dünyaca meşhur şiddet yanlısı feminist yazar Valerie Solanas tarafından yayınlanan ve dünya çapında bir sükse yapan bu eser, feminizmin ayrılıkçı cephesi olarak adlandırılan grubun başını çeken bir isim tarafından erkeklere karşı şiddeti savunan, mazur gören hatta şiddete yönelten bir kitap olarak Sel Yayıncılık’tan Türk okurlarıyla 2002 yılında buluştu.

2018-2019 Türkiye’sinde “Kadına Şiddet” söyleminin yaygınlaştırılarak bir tür politika haline getirilmesi ve “sadece kadına şiddet uygulanıyor” algısının yaygınlık kazandığı günümüzde, istatiksel olarak bakıldığında birçok alanda erkek ölümlerinin daha fazla olduğu, buna istinaden aşırı feminist gruplar tarafından da erkek şiddetinin deklare edilerek erkeğe yönelik saldırıların giderek arttığı bir çağın kapıları açılmış bulunmaktadır.

Valerie Solanas tarafından yazılan ve isminden bile şiddet akan Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu adlı eser “Kadına Şiddet” söyleminin perde arkasındaki algısına bir yorum olarak okunabilir.