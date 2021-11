Cins Dergisi 74. Sayısı Yayımlandı: Fotoğraf Halk Sanatıdır, Halkımız En İyi Pozu Verir

"Fotoğraf halk sanatıdır, Halkımız en iyi pozu verir"

Aylık "Savâb Cetveli" Cins, 2021 Kasım sayısı ile raflarda! Cins 74. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı

"Fotoğraf halk sanatıdır / Halkımız en iyi pozu verir" dizeleriyle yeniden selamlıyor.

"YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 MANŞET"

Her sayıda yeni bir 100 listemizin bu sayıdaki yansıması, "Yüzyılı Anlamak İçin 100 Manşet" oldu. Gazeteler her ne kadar doğrular için başvurduğumuz yollardan, en sağlıksız ve en manipüle edilebilir yolu olsa da manipüle edilen kavramların niteliği üzerinden tersinden bir Türkiye okuması yapmamıza da imkân tanıyor. Hazırladığımız bu listede Türk milletinin; savaşları, acıları, dikkatleri, düşmanlarını ve şeceresini anlayabileceğimiz bir havuz mevcut. Her manşet, her başlık içinde başka manşetleri de taşıyor. Her zaman eksik, buna rağmen her zaman yeterli olabilecek, aynamız olabilecek nitelikte bir liste.

DOSYA: Türkiye'de Gazetenin Tarihi ve Cüneyt Özdemir ile Söyleşi

Bu dosyamızda, Türkiye'de gazetenin ilk çıkış noktasından bugüne serüvenini anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Osmanlı'nın son döneminden günümüze kadar gazetenin; vazifelerini, üstlendiği yol, toplumları ve devletleri yönlendirme gücünün peşinden gittik. Bu bağlamda Cüneyt Özdemir ile medyayı konuşarak, konvansiyonel zamanlardan, dijital zamanlara medyanın evrelerini takip etmeye çalıştık. Yazar Ersin Çelik ise gazete kavramının insan hayatına olan siyasi ve sosyolojik yönünü anlatan bir yazı kaleme aldı.

YAZI DİZİLERİNDE BU AY

Prof. Dr. Ömer Türker "İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar" adlı yazı dizisi dahilinde bu ay "Gazzâlî Sonrası Kelamcıların Özcülüğü" yazısıyla sayımıza katkı sağladı.

SİNEMA VE ŞAHİTLİK: DERVİŞ ZAİM İLE SÖYLEŞİ

Türk sinemasının her daim günceli takip eden usta yönetmenlerinden Derviş Zaim ile Suriye İç Savaşı'nı ele aldığı son filmi Flaşbellek üzerinden sinemanın çağa şahitliğini ve sinemacının toplumsal meselelerde kendini nerede, nasıl konumlandırabileceğini Cins için konuştuk. İlgililerinin istifade edebileceği güzel bir söyleşi oldu.

ŞAİR NEYE YARAR HATIRLAMAZSA ve CİNS KAFA

"Şair Neye Yarar Hatırlamazsa" bölümünün bu ayki şairi, Cemal Süreya'nın, özgün tavrı sebebiyle "1940 ile 1950 arası beliren özgün şairlerden" diye nitelediği Arif Damar oldu. Cins Kafalar'ın bu ayki muteber kişisi ise Western filmlerine aydınlanmayı getiren büyük yönetmen: Sergio Leone oldu.

PSİKOLOJİ, VAROLUŞ VE MANEVİYAT: EROL GÖKA İLE SÖYLEŞİ

İnsan ve toplum psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalar ve yazdığı kitaplarla bilinen Erol Göka ile geçtiğimiz günlerde Kapı Yayınları'ndan çıkan "Psikoloji, Varoluş, Maneviyat" kitabı üzerinden; maneviyatın yıllar içerisindeki değişen ve değişmeyen anlamlarını, insan psikolojisinin din ile olan bağlantısını ve varoluş düşüncesinin inançlarla olan ilişkisini Cins için konuştuk. Yeni dünyanın yeni kavramları ile eskimez dünyamızın kavramları arasında nasıl yeniden bir köprü kurulabileceğiyle alakalı insan psikolojisi temelli, ilgililerinin istifade edebileceği bir söyleşi oldu.

DOSYA: FELAKETLER ÇAĞI- BRYAN TURNER İLE SÖYLEŞİ

Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüllerle bilinen Avustralya Katolik Üniversitesi'nde sosyoloji profesörlüğü görevini yürüten Bryn S. Turner ile modern felâketleri; afet, tehlike ve felâket kavramları etrafında günümüz dünyasını Cins için konuştuk. Yaşadığımız felaketleri tahlil ve tasnif etme, onları anlayarak bir çözüm üretme bağlamında güncel sorunlarımızı yakalayan bir söyleşi oldu. Dosyaya yazı ve söyleşileriyle; Serdar Bilir, Burak Genç, Hüdanur Akkuzu ve Nur Kaplan katkı sağladı.

CİNS'İN SEVİLEN KÖŞESİ

Zeynep Kantarcı, hazırladığı "Dünya Kadar" adlı köşe ile dünya kültür ve edebiyat gündemine dair geniş bir pencere açıyor. Kantarcı bu ay; The New Yorker, Harper's, The Poetry Magazine, Zoetrope All Story, Virginia Quarterly Review ve Southwest Review dergilerini takip edip gündemlerini gündeminize taşıdı.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS KASIM SAYISI KADROSU

Güven Adıgüzel, Ömer Türker, Ömer Faruk Lekesiz, Savaş Ş. Barkçin, Ercan Yıldırım, Muhammed Yazıcı, Serdar Bilir, Samed Karataş, Ersin Çelik, Eray Sarıçam, Sadık Yemni, Mustafa Çiftci, Can Acer, Dursun Çiçek, Burak Genç, Nur Kaplan, Hüdanur Akkuzu, Musa Yaşaroğlu, Betül Durdu, Murat Güzel, Mustafa Ulusoy ve Zeynep Kantarcı Cins 'in 2021 Kasım sayısı yazarlarıdır.