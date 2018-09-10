Cins Dergisi Eylül Sayısı Yayımlandı

“BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK”

“Aylık Süresiz Direniş” Cins, eylül sayısı ile raflarda! Bu ay 36. sayısını çıkartan Cins, okurlarına Abdurrahim Karakoç’un “Bir sabah gelecek kardan aydınlık.” mısraıyla bir kez daha merhaba diyor.

CİNS EYLÜL SAYISI YAZARLARI

Güven Adıgüzel, Furkan Çalışkan, Ercan Yıldırım, Bahadır Yenişehirlioğlu, Said Yavuz, Abdullah Harmancı, Sadık Yemni, Erdal Hoş, Ahmet Sarı, Murat Güzel, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Neşe Kutlutaş, Mustafa Timuri, Mustafa Uçurum, Ayhan Demir, Süleyman Unutmaz, Hüseyin Atlansoy, Bilal Kemikli, Hayati İnanç ve Asım Öz Cins Eylül 2018 sayısı başlıca yazarları.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” köşesinin eylül ayı konuğu Dursun Ali Tökel, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. “5N1K” köşesinde ise Arda Arel, Emile Ajar’ın Onca Yoksulluk Varken kitabını ele alıyor. Orta sayfada ise “Bir Suikast Aracı Olarak Medya ya da Newsweek’in Türkiye Düşmanlığı” ve Cins Kafalarda Akira Kurosawa meraklısı okurunu bekliyor. “18 Soruda Nasılsın?” köşesinde ise Nurettin Durman var.

BEKİR CANTEMİR, GIORGIO AGAMBEN VE CEVDET KARAL SÖYLEŞİLERİ

Yusuf Genç Cins’in bu ayki sayısında Bekir Cantemir ile “Harita fikri nasıl ortaya çıktı?” sorusu etrafında, harita ve haritacılığın Türkiye ve dünyadaki seyrini ve anlamını konuştu. Antonio Gnolio ise Giorgio Agamben ile felsefe ve felsefenin diğer disiplin ve alanlarla kurduğu ilişki üzerine yaptığı söyleşiyle misafirimiz oluyor. Son söyleşimizde ise Rıdvan Tulum Cevdet Karal ile Türk şiirini ve Türk şiirinin metafizik ile kurduğu ilişkiyi konuştu.