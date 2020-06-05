Cins Dergisi Haziran Sayısı Yayınlandı

“ANCAK DURURSA ANLAŞILIR SAATİN KAÇ OLDUĞU”

Aylık “Anlam Arayışı” Cins, 2020 Haziran sayısı ile raflarda! Bu ay 57. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Turgut Uyar’dan ilhamla, “Ancak durursa anlaşılır saatin kaç olduğu” diyerek yeniden selamlıyor!

CİNS HAZİRAN SAYISI YAZARLARI

Savaş Ş. Barkçin, Furkan Çalışkan, Ahmet Sarı, Rıdvan Tulum, Ömer Türker, Güven Adıgüzel, İbrahim Halil Üçer, Mustafa Uçurum, Serdar Bilir, Ercan Yıldırım, Sadık Yemni, Şahkurt Emirdağlı, Gizem Kurtulmuş, Murat Güzel, Fatma Zeynep Çakmaktaş, Nevra Gözde Hatipoğlu, Seyfullah Akkuzu, Süleyman Unutmaz, Bilal Can, Sümeyye Özdemir, Mustafa Olgun, Taşkın Aksu, Muhammed Yazıcı, Burak Çakırca, Ayşe Çetin, Zeynep Karaca, Nüseybe Artıran, İbrahim Baran, Murat Kaçer, Kübra Akgün, Büşranur Çelik, Yasin Onat, Musa Yaşaroğlu, Arslan Karadayı, Ayşegül Çeliker ve Mustafa Çiftci Cins’in 2020 Haziran sayısı yazarlarıdır.

YAZI DİZİLERİ VE KEBİKEÇ SAYFASI

Ömer Türker “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay “Evrim Teorisi”ni yazdı. “Evrim Teorisi” başlığı altında, teorinin geçmişten bugüne ortaya koyduğu argümanları, bu argümanların günümüz bilim anlayışı içerisindeki yerini ve evrim teorisinin toplum bilimlerindeki yansımalarını ele aldı. İbrahim Halil Üçer ise “Teklifin Yükü” adlı yazı dizisinde bu ay, “İnsan İnsanın Dermanıdır” başlığı altında, insanın dünya hayatı içerisindeki kemâl yolculuğuna ve ontolojik idrak sürecinin nasıl başka varlıkları idrak etmek ile mümkün olduğuna dair yazdı. Murat Güzel de Kebikeç sayfasında, Ömer Hayyâm rubailerini ve Ömer Hayyâm rubailerine dair yapılmış çalışmaları ele aldı. Metinde özellikle Hayyâm’la ilgili günümüzde oluşan yanlış algıyı da irdeleyen Güzel, sadece rubailer üzerinden yapılan bir Hayyâm incelemesinin Hayyâm’a dair bugünkü hatalı algımızın en büyük sebeplerinden biri olduğunun da altını çiziyor.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“Üç Soruda” sayfasında bu ay, “Neden okuyalım?”, “Ne Okuyalım?”, “Nasıl Okuyalım?” sorularını yazar Saadettin Acar yanıtladı. Orta sayfada ise Hanefi mezhebinin kurucusu, fıkhın babası, büyük müçtehid İmam-ı Âzam Ebu Hanife yer alırken, Cins Kafalar’ın bu ayki konusu da büyük romancı Orhan Kemal. “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında ise sorularımızı ünlü sunucu ve program yapımcısı Bekir Develi yanıtladı.

JOSEPH VOGL VE TAHA KILINÇ SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Serdar Bilir, ünlü Alman filozof Joseph Vogl ile Tereddüt Üzerine adlı kitabından hareketle tereddütün eylemlerimiz, inançlarımız ve kısacası hayatımız üzerindeki etkilerini konuştu. Tereddütün bir pasiflik hâli olmadığını, aksine oldukça aktif ve entelektüel bir eylem olduğunu belirten Vogl, tereddütün bireysel ve toplumsal hayattaki etkilerine dair önemli açıklamalar yaptı. Diğer söyleşimizde ise Sibel Kılıç gazeteci yazar Taha Kılınç’la Ketebe Yayınları’ndan çıkan son kitabı Gölgelerin Peşinde’yi konuştu. Yer yer kitapta portresi bulunan ilginç isimlere de değinilen söyleşide Taha Kılınç, Orta Doğu’yu bu kadar önemli yapanın ne olduğunu, kitapta yer alan isimlerin Orta Doğu’nun kaderinde nasıl bir etkiye sahip olduklarını ve Orta Doğu çalışmanın ne demek olduğunu Cins’e anlattı.