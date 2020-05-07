Cins Dergisi Mayıs Sayısı Yayınlandı

“SAKIN TAVSAMA, SAKIN YÜKSÜNME İNSANIN YARASI SAĞKEN İYİLEŞİR”

Aylık “İyileşme Süreci” Cins, 2020 Mayıs sayısı ile raflarda! Bu ay 56. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Metin Eloğlu’nun “Sakın tavsama, sakın yüksünme insanın yarası sağken iyileşir” dizesiyle yeniden selamlıyor!

CİNS MAYIS SAYISI YAZARLARI

Naman Bakaç, Şahkurt Emirdağlı, Furkan Çalışkan, Rıdvan Tulum, Ömer Türker, Serdar Bilir, Güven Adıgüzel, İbrahim Halil Üçer, Savaş Ş. Barkçin, Erdal Hoş, Ahmet Sarı, Sadık Yemni, Özcan Hıdır, Mehmet Baki Karahan, Murat Güzel, Süleyman Unutmaz, Mustafa Timuri, Ercan Yıldırım, Musa Yaşaroğlu, Mehmet Hatipoğlu, Muhammed Yazıcı, Fatih Baha Aydın, Fatih Sarımeşe, Gökhan Duman ve İsmail Kılıçarslan Cins’in 2020 Mayıs sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

Bu ay orta sayfada Fatih dönemi tarihçilerinden Tursun Beğ’in (1420-1499) Tarih-i Ebü’l-Feth eserinin İstanbul’un fethi ile ilgili bölümünden derlenmiş bir bölüm yer alırken, Cins Kafalar’ın bu ayki konusu ise futbolun filozofu, Brezilyalı efsane futbolcu Dr. Socrates. “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında ise sorularımızı kendine has tarzıyla günümüz müziğine farklı bir soluk kazandıran şarkıcı Beatmucit Ceyhuni yanıtladı.

KÖKSAL ALVER, MEHMET DİLBAZ, EROL GÖKA VE AKIRA KUROSAWA SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Serdar Bilir, Prof. Dr. Köksal Alver ile evi, evin değişen ve değişmeyen çehresini ve korona günlerinde evde olmayı konuştu. Sayımızın ikinci söyleşisinde ise Rıdvan Tulum, Mehmet Dilbaz’a Osmanlı coğrafyasında vuku bulan salgın hastalıkları, hastalıklara karşı uygulanan karantina yöntemlerini, hekimlerin ve din adamlarının salgın günlerindeki tutumunu sordu. Sayımızın üçüncü söyleşisini de Prof. Dr. Erol Göka ile yapan Rıdvan Tulum, ünlü yazar ve psikiyatr Erol Göka ile salgın karşısında modern insanının tavrına, böyle günlerde sosyal medyanın insan psikolojisine etkisine ve ev-insan ilişkisinin seyrine dair ilginç bir sohbet gerçekleştirdi. Ve son olarak Mayıs sayımızın çeviri söyleşisi ise dünyaca ünlü romancı Gabriel Garcia Marquez’in büyük yönetmen Akira Kurosawa’yla savaş, sinema ve hayata dair pek çok şeyi konuştuğu 1990 tarihli söyleşidir. Söyleşiyi Cins için Ahmet Ölmez çevirdi.