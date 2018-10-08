CİNS EKİM SAYISI ÇIKTI!

“ÇATLAMIŞ BİR ATIN SAĞRISI GİBİ

KAPAKLANDI DÜNYA ÜZERİMİZE”

“Aylık Dünya Ağrısı” Cins, ekim sayısı ile raflarda! Bu ay 37. sayısını çıkartan Cins, okurlarına “Çatlamış bir atın sağrısı gibi/ Kapaklandı dünya üzerimize” mısraıyla bir kez daha merhaba diyor.

CİNS EKİM SAYISI YAZARLARI

Ömer Türker, Furkan Çalışkan, Hakan Arslanbenzer, Ayşegül Genç, Ercan Yıldırım, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdullah Harmancı, Sadık Yemni, Erdal Hoş, Ahmet Sarı, Murat Güzel, Güray Süngü, Neşe Kutlutaş, Mustafa Timuri, Hüseyin Atlansoy, Bilal Kemikli, Hayati İnanç ve Asım Öz, Cins Ekim 2018 sayısı başlıca yazarları.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” köşesinin ekim ayı konuğu Ekrem Demirli, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. “5N 1K” köşesinde ise Arda Arel, Douglas Adams ve ünlü eseri Otostopçunun Galaksi Rehberi’ni ele alıyor. Orta sayfada Ömer Nasuhi Bilmen ve Cins Kafalarda Metin Eloğlu meraklısı okurunu bekliyor. “18 Soruda Nasılsın?” köşesinde ise ünlü yönetmen Aida Begic var.

JUDY GAHAGAN, MEHMET CEMAL ÖZTÜRK, PETER SOLTERDIJK VE ALİ ULVİ HÜNKÂR SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızda Mevlüt Ceylan, Amerikalı şair Judy Gahagan ile şiir anlayışı üzerine söyleşti. Yusuf Genç ise Mehmet Cemal Öztürk ile tarikatları, tarikat kültürünü ve Anadolu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada etkisini hâlâ sürdüren Cerrahilik’i konuştu. Nathan Gardels da ünlü filozof Peter Sloterdıjk ile bulut bilişim çağının açmazlarını, “antropoteknik”i ve bu terim üzerinden medeniyet kavramını konuştu. Bu söyleşide, Gardels, Sloterdıjk ile insan ve teknoloji arasındaki neredeyse tüm konulara değiniyor. Rıdvan Tulum ise, yazdığı senaryolarla Türk halkının ortak hafızasına tesir etmiş ünlü senarist Ali Ulvi Hünkâr’la, eski Türk dizileri, senaristlik anlayışı ve günümüz televizyon kültürü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.