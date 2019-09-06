CİNS EYLÜL SAYISI ÇIKTI!

“SANA KULLANILMAMIŞ BİR GÖK GETİRSEM”

Aylık “Kır Düğünü” Cins, 2019 Eylül sayısı ile raflarda! Bu ay 48. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Attilâ İlhan’ın “Sana kullanılmamış bir gök getirsem” dizesiyle bir kez daha selamlıyor!

CİNS EYLÜL SAYISI YAZARLARI

İbrahim Halil Üçer, Furkan Çalışkan, Cevdet Karal, Ömer Türker, M. Fatih Andı, Mustafa Çiftci, Ahmet Sarı, Güray Süngü, Ayşegül Genç, Ercan Yıldırım, Dilâra Yabul, Güven Adıgüzel, Bilal Can, Celâleddin Çelik, Murat Güzel, Muhammed Berdibek, M. Nezihi Pesen, Ayşe Çetin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Sadık Yemni, Rasim Doğan, Halil Kurbetoğlu, Abdülhamit Güler, Neşe Kutlutaş, Mustafa Uçurum, Mehmet Doruk Kandemir, Süleyman Unutmaz, Musa Yaşaroğlu, Meryem Dalgıç ve Savaş Ş. Barkçin Cins’in 2019 Eylül sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2019 Eylül ayı konuğu Ahmet Faruk Çağlar, “neden okuyalım”, “ne okuyalım”, “nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay Türk edebiyatının en büyük metin şârihlerinden Ali Nihad Tarlan Hoca yer alıyor. Rusya Türklerinin hayatını derinden etkilemiş kahraman İsmail Gaspıralı Cins Kafalar’ın Eylül ayı konusu iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı yaşayan en önemli keman virtüözlerinden Alman kemancı Davit Garrett cevapladı.

MUHAMMED HARUN, MUSTAFA TATCI VE TONI MORRISON SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Sibel Kılıç, Güney Afrikalı şehit İmam Abdullah Harun’un oğlu Prof. Dr. Muhammed Harun’la şehadetinin 50. yılında babasını ve babasının şehadet sürecini, Güney Afrika Müslümanlarının dününü ve bugününü konuştu. Sayımızın bir diğer söyleşisinde ise gazeteci yazar Leyla İpekçi, yayıma hazırladığı dîvânlarla Türk tasavvuf edebiyatına büyük hizmetler vermiş Mustafa Tatcı Hoca’yla, Yunus Emre’yi, onun gibi büyük derviş ve mürşitlerin Türk düşünce ve inanış biçimleri üzerindeki etkilerini konuştu. Son söyleşimiz ise “Afro-Amerikan” edebiyatının Nobel ödüllü yazarı Toni Morrison’ın 1993 yılında ünlü The Paris Review dergisi için Amerikalı yazar ve editör Elissa Schappell’in sorularını yanıtladığı söyleşidir. Cins için Türkçeye Ahmet Ölmez çevirdi.