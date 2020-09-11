CİNS EYLÜL SAYISI ÇIKTI!

“OK DEĞERSE BİR KUŞUN ANCAK KALBİNE DEĞER”

Aylık “Küçük Hikâye” Cins, 2020 Eylül sayısı ile raflarda! Cins, 60. sayısı ile okurlarını “Ok değerse bir kuşun ancak kalbine değer” diyerek yeniden selamlıyor!

“KÜÇÜK ADAM” KONULU EYLÜL DOSYASI

Cins’in “Küçük adam” konulu 2020 Eylül dosyasında “küçük adam”ın aslında kim olduğunu ve günlük hayatımızdaki yerinin neden giderek azaldığını irdelemeye çalıştık. Dosyada Can Acer bir inceleme yazısı; Musa Yaşaroğlu, Arslan Karadayı ve Ayşegül Genç ise öyküleriyle yer alırken; Ali Şükrü Çoruk da “küçük adam”ın Türk ve dünya edebiyatında başat bir unsur haline gelmesine etki eden nedenleri Sibel Kılıç’a anlattı. Whatsapp Konuşmaları’nda ise Rıdvan Tulum Erol Göka’ya “Küçük adam hayatımızdan neden çekildi?” diye sordu. Küçük adamın hayatımızdan çekilmesinin nedeni olarak modern hayatın cenderesinde var olmaya dayanamamasını gösteren Göka, “küçük adam”ın aramıza dönmesinin yolunun ise tekrar halka bakmaktan geçtiğini söyledi.

YAZI DİZİLERİ VE KEBİKEÇ SAYFASINDA BU AY

Prof. Dr. Ömer Türker, “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay, “Evrim Teorisinin Sorunları-3” adlı yazısıyla evrim teorisinin sorunlarını tartışmaya devam ediyor. Murat Güzel Kebikeç sayfasında bu ay Osmanlı ilmini kuran âlim Davud-i Kayserî’yi ve onun Mukaddemat’ını incelerken; İbrahim Halil Üçer ise Cins’in 2020 Eylül sayısındaki yerini “İslam Düşünce Geleneğinde Bilimsel Açıklamanın Sınırları” adlı yazı dizisinin “Kelamî Atomcu Model: Karmaşadan Düzene, Mekanizmden İnayete” adlı yazısıyla alıyor.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

Orta sayfanın bu ayki konusu, klasik Türk mûsiki geleneğinin en büyük “yeni”lerinden Bekir Sıdkı Sezgin oldu. Ömrünü klasik müziğimizi doğru ve özgün icra etmeye adayan, bu uğurda öğrenciler yetiştiren ve bir de dergi çıkaran büyük ustanın mûsiki yolculuğu Cins Eylül sayısında yer alıyor. “3 Soruda” sayfasında ise bu ay “neden okuyalım?”, “ne okuyalım?” ve “nasıl okuyalım?” sorularına şair ve yazar Duran Boz cevap verirken, “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı ünlü besteci ve yorumcu Yücel Arzen yanıtladı.

FATMA BAYRAM, JOSÉ SARAMAGO VE WILHELM SCHMID SÖYLEŞİLERİ

Sayımızın dosya dışı söyleşilerinin ilkini Serdar Bilir dünyaca ünlü filozof ve yazar Wilhelm Schmid’le gerçekleştirdi. Almanya ve dünyanın çeşitli yerlerinde sunduğu tebliğlerle adını dünya çapında duyuran yazarla, “mecburiyet” ve “özgürlük” tanımları çeperinde günümüz dünyasında sorumluluğu, iradeyi ve mutluluğu konuştuk. Bir diğer söyleşimizi de Ayşenur Bayraktaroğlu “korona zamanlarında” sohbetlerini sosyal medyaya taşımasıyla binlerce kişi tarafından büyük ilgiyle karşılanan hoca hanım Fatma Bayram ile yaptı. Fatma Bayram evde olmayı, kadın erkek ilişkilerini ve Türkiye’de dindarlığı Cins’e anlattı. Sayımızın çeviri söyleşisi ise Giovanni Pontiero’nun 1990 yılında PN Review için José Saramago ile yaptığı söyleşidir. Dünyaca ünlü yazarın yazarlık anlayışına ve yazma alışkanlıklarına dair oldukça ilginç anekdotlarla dolu bu söyleşiyi ise Türkçeye Zeynep Kantarcı çevirdi.

CİNS EYLÜL SAYISI YAZARLARI

Fatih Baha Aydın, Savaş Ş. Barkçin, Sadık Yemni, Süleyman Unutmaz, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer, Arslan Karadayı, Ayşegül Genç, Musa Yaşaroğlu, Güven Adıgüzel, Murat Kaçer, Murat Güzel, Serdar Bilir, Seyfullah Akkuzu, Mona İslam Tufan, Eyüp Sami Yavaş, Muhammed Yazıcı, Bilal Can, Mustafa Kılıç, Merve Kambur ve Ercan Yıldırım Cins 2020 Eylül sayısı yazarlarıdır.