CİNS HAZİRAN SAYISI ÇIKTI!

“ATIMI BİR YERDE DURMAMANIN GÜZELLİĞİNE BAĞLADIM”

Aylık “Gidiş İstikameti” Cins, 2019 Haziran sayısı ile raflarda! Bu ay 45. sayısını çıkartan Cins, okurlarını Kemal Özer’in “Atımı bir yerde durmamanın güzelliğine bağladım” mısraıyla bir kez daha selamlıyor.

CİNS HAZİRAN SAYISI YAZARLARI

Mustafa Sami, Rıdvan Tulum, Savaş Ş. Barkçin, Furkan Çalışkan, Ahmet Sarı, Mustafa Çiftci, Celâleddin Çelik, İhsan Kabil, Ercan Yıldırım, Sadık Koç, Güray Süngü, Aykut Ertuğrul, Murat Güzel, Selahattin Yusuf, Sadık Yemni, Mustafa Timuri, Güven Adıgüzel, Rasim Doğan, Arslan Karadayı, Musa Yaşaroğlu, Neşe Kutlutaş, Ertuğrul Emin Akgün, Ayşenur Bayram, Hakan Güneri, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gülçin Durman ve Ömer Türker Cins Haziran 2019 sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2019 Haziran ayı konuğu Büyüyenay Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kirenci “neden okuyalım”, “ne okuyalım”, “nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise büyük şair Ahmet Haşim’in seçilmiş şiirleri yer alıyor. Cins Kafalar’ın Haziran ayı konusu büyülü gerçekçiliğin büyük yazarı Jose Saramago iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı, klasik Türk müziğinin sevilen yorumcusu Dilek Türkan cevapladı.

KİM MEHMETİ, EMRULLAH ERBAY VE EMRE DAYIOĞLU SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Ayhan Demir, Arnavut edebiyatının güçlü kalemi Kim Mehmeti ile edebiyatı, Arnavutça ve Türkçenin bağlarını ve Üsküp Dilencileri’ni konuştu. Sonraki söyleşimizde ise Betül Durdu, Ahşap Müzik Atölyesi belgeseliyle kırsalda kısıtlı şartlarda öğrencileriyle müzik yapmaya çalışan bir müzik öğretmeninin ve öğrencilerinin öyküsünü anlatan yönetmen Emrullah Erbay’la, belgeseli çekme nedenlerini, çekim sürecini ve belgeselin mesajını konuştu. Son söyleşimizde ise Rıdvan Tulum, köy köy gezip, unutulmaya yüz tutmuş türküleri, deyişleri sosyal medya aracılığıyla tekrardan hafızamıza buyur eden müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu’yla bitmeyen müzik hevesini, türküler için çıktığı yolculukları, bu yolculukların onda bıraktıklarını konuştu.