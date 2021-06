CİNS HAZİRAN SAYISI ÇIKTI!

“İKİ ŞEY VAR ANCAK ÖLÜMLE UNUTULUR

ANAMIZIN YÜZÜYLE ŞEHRİMİZİN YÜZÜ”

Aylık “Türk Evi” Cins, 2021 Haziran sayısı ile raflarda! Cins 69. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı “İki şey var ancak ölümle unutulur / Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü” dizeleriyle yeniden selamlıyor.

“YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 MİMARÎ ESER”

Ahmet Yılmaz ile mimarinin dünü, bugünü ve güncel sıkıntıları hakkında konuştuk. Günümüz mimarî eserlerinin planlanma ve inşa edilme aşamalarında, hangi etkenler doğrultusunda oluştuğunun, bunun dünyada yaşayan akıllı bir varlık olarak insanın hayatına ve estetiğine yönelik neticelerini Yakup Doğru’ya anlattı. Abdullah Asım Divleli, Emin Selçuk Taşar, Sedat Akdoğmuş ise “Yüzyılı Anlamak İçin 100 Mimarî Eser” listesini Cins için hazırladı. Listede; İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndan, Kaptanpaşa Camii’ne kadar, kuşatıcı, siyasi, içtimai anlamda önem taşıyan çok sayıda eser yer alıyor.

BATI’NIN KAYNAK TARTIŞMASI DOSYASI

Bu dosyamızda, Batı düşüncesinin kaynaklarını, batılı düşünürlerin gözünden daha sağlam bir biçimde anlama çabamızın bir karşılığı olarak, Richard Tarnas söyleşisi ile Batı düşüncesinin asli kaynaklarının izini sürdük. Özellikle Batı düşüncesinin, beslendiği kaynakları yer yer açıklayıcı yer yer ise bunun üzerini örten tavrını, yüzyıllar içerisindeki serüvenini anlamak açısından, ilgilileri için istifade edilebilecek bir söyleşi oldu. Serdar Bilir ve Gülsena Afra Ersan söyleşi ve yazılarıyla dosyaya katkı sağladı.

YAZI DİZİLERİNDE BU AY

Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay yazdığı “Filozofların Başlangıç Hikayesi” yazısıyla filozofların dini kozmoloji içerisindeki serüvenlerini anlattı. Mustafa Ulusoy ise yazı dizisine” Çocukların Varoluşsal Güvenlik İhtiyacı” yazısıyla devam ediyor. Ayşegül Genç de “Dağılmışlar İçin Bir Sözlük” adlı yazı dizisinde bu ay “lütuf”, “nakış”, “ah” ve “kalp” kelimelerini tasvir etti.

ORTA SAYFA VE CİNS KAFA

Cins’in orta sayfasını bu ay Mesnevi’den Dr. Fatih Ermiş’in günümüz Türkçesiyle şiirleştirdiği “Bir Bey'in Uyurken Ağzından Yılan Giren Adama Eziyet Etmesi” hikayesiyle süslüyor. Klasik Türk tasavvufunun temel kavramları etrafında şekillenen bu metin, ilgililerini bekliyor. Cins Kafalar’ın bu ayki muteber kişisi ise Filistin direnişi için, yaptıklarıyla kendinden sonraki nesillere kılavuzluk vazifesi üstlenen İzzeddin el-Kassâm oldu.

MERAKLA BEKLENEN BÖLÜM: ÇABUK KONUŞMA

Prof. Dr. Erol Göka ve Rıdvan Tulum, Çabuk Konuşma ‘da bu ay, “insan neden geriye dönmek ister?” sorusu üzerine konuştular. Rıdvan Tulum sordu, Erol Göka cevapladı. İnsanın kişisel tarihinin trajedisini ortaya koyan bu bölüm, Cins okurlarını bekliyor.

MACAR ŞAİR BALAZS SZÖLÖSSY SÖYLEŞİSİ

Macaristan’ın önde gelen şairlerinden Balazs Szölössy ile Macar edebiyatından Türk edebiyatına doğru yol alan bir sohbet gerçekleştirdik. Bir şair ve çevirmen olarak Szölössy, Macar Türkoloji ekolünün edebi anlayışı üzerindeki etkilerini ve çevirmenin hedef dildeki kültürü tanımasının edebiyata katkılarını Cins için konuştuk.

CİNS’İN SEVİLEN KÖŞESİ

Zeynep Kantarcı hazırladığı “Dünya Kadar” adlı köşe ile dünyanın kültür ve edebiyat gündemine bir pencere açıyor ve bu köşede bu ay, The New Yorker, Harper’s, Zoetrope: All Story, Granta, The Poetry Magazine ve The Common dergilerini takip edip gündemlerini gündeminize taşıdı.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS HAZİRAN SAYISI KADROSU

Dursun Çiçek, Murat Güzel, Mustafa Ulusoy, Ömer Türker, İdil Önemli, Ayşegül Genç, Savaş Ş. Barkçin, Muhammed Yazıcı, Serdar Bilir, Raşit Karataş, Silvan Alpoğuz, Sadık Yemni, Mustafa Çiftci, Hatice Kübra Yörük, Feyza Kartopu, Z.Hilal Karataş, Gülsena Afra Ersan, Ayşe Çil, Arslan Karadayı, Fatih Erbaş, Süleyman Ceran, Erdal Hoş, Zeynep Kantarcı ve Güven Adıgüzel Cins’in 2021 Haziran sayısı yazarlarıdır.