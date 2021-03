CİNS MART SAYISI ÇIKTI

“ANLATILAN NE VARSA HEPSİ EKSİK KALACAK”

Aylık “Kesik Hikâye” Cins, 2021 Mart sayısı ile raflarda! Cins 66. sayısı ile okurlarını İsmail Kılıçarslan’nın “Anlatılan ne varsa hepsi eksik kalacak” dizesiyle yeniden selamlıyor.

“YÜZYILI ANLAMAK İÇİN 100 HİKÂYE”

Ahmet Mithat Efendi’den Sait Faik’e Sait Faik’ten günümüze Türk hikâyeciliğinin nabzını tuttuğumuz bu ayın dosyasında Cemal Şakar’la Türk öyküsünün seyrini konuştuk. Necip Tosun’un “Ömer Seyfettin’in Türk öykücülüğündeki yeri ve önemi”ni kaleme aldığı dosyada Yunus Emre Özsaray da başlangıçtan günümüze Türk hikâyeciliğinin kısa tarihini yazdı. Naime Erkovan ise dosyaya Türk edebiyatında modern anlamda kısa hikâyeciliğin başlangıcı sayılan Samipaşazâde Sezai’nin Küçük Şeyler adlı hikâye kitabını incelediği yazısıyla katkı sundu. Dosya bağlamında Bulgar şair ve yazar Georgi Gospodinov’la da neden öyküler yazdığımızı öykülerin korkulardan ve kargaşalardan bizi arındıran tarafını konuştuk. Ve dosyamızın “100 Yılı Anlamak İçin 100 Hikâye” listesini ise Güray Süngü ve Hüseyin Ahmet Çelik hazırladı.

BIG DATA VE ENFORMATİK CEHALET

Hikmet, bilgi ve enformasyondan big dataya doğru yaşanan düşüşü ele aldığımız dosyamızın söyleşisini, Enformatik Cehalet'in yazarı Nabi Avcı ile gerçekleştirdik. Dosyada Dilara Ayşe Akdeniz günümüzde bilginin nasıl bir bilgelik ihlaline dönüştüğünü, Serdar Bilir de hazır bilgi şablonlarına itimat ederek bir yaşam sürmenin nasıl bir cehalet döngüsüne sebep olduğunu yazdı. Seyfullah Akkuzu ise “Veri Yığınları Altında Kalan Hakikat” adlı yazısıyla bilginin nasıl bir “gasp” aracına dönüştüğünü ele aldı.

YAZI DİZİLERİNDE BU AY

Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” adlı yazı dizisinde bu ay yazdığı “Dinî Kozmolojinin İnşası” yazısıyla İslam düşünce tarihindeki bütüncül evren tarihi fikrinin oluşum sürecini ele aldı. Murat Güzel ise Batı düşüncesinin önemli filozoflarının düşünce tabanlı okumalarını yaptığı köşesinde bu ay, Jean-Jacques Rousseau’yu yazdı. Ayşegül Genç de “Dağılmışlar İçin Bir Sözlük” adlı yazı dizinde bu ay “bağ”, “irkilme”, “çift” ve “çilingir” kelimelerini tasvir etti.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS

Geçen ay Ahmet Murat, Mustafa Ulusoy ve Saadettin Acar’ı kadrosuna dâhil eden Cins, bu ay da yazarları arasına İdil Önemli ve Hülya Terzioğlu’nu da ekleyerek kadrosunu daha da güçlendirdi. Hülya Terzioğlu feminizm ve İslam ilişkilerine dair “İslam ve Kadını Konuşmak: Kadın Olmak ya da Olmak” adlı yazısıyla bir başlangıç yaparak okurlarımıza merhaba dedi. İdil Önemli ise “Kusursuzluk ve Kibrit Alevi” adlı yazısıyla mükemmeliyetçi tavrın insan düşünce ve faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini ele aldı.

CİNS’İN SEVİLEN KÖŞELERİ

Bu ay Cins’in yeni sayfalarından “Gerçekten Nasılsın?”da İbrahim Halil Üçer’i misafir ettik. Zeynep Kantarcı’nın hazırladığı “Dünya Kadar” adlı köşe ise Cins’in dünyanın kültür ve edebiyat gündemine açtığı yeni bir pencere. Bu köşede Zeynep Kantarcı, dünyanın The New Yorker, Harpers’, Granta, The Common, The Zoetrope All Story ve Poetry Magazine gibi hatrı sayılır dergilerini takip edip ve gündemlerini gündeminize taşıdı. Çabuk Konuşma’da ise bu ay Rıdvan Tulum, Erol Göka'ya “İnsan neden kötü kararlar verirken tanıdık birini arar?” diye sordu. Cins Kafalar’ın bu ayki konusu ise Suudi Arabistan’ın Kudüs davasına sahip çıkmış tek kralı Kral Selman.

ÂDEM ÖZKÖSE İLE SEFER ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

Sayımızın dosya dışı söyleşisini ise bu ay gazeteci yazar Âdem Özköse ile gerçekleştirdik. Âdem Özköse ile son kitabı Sefer’i, tanıştığı kültürleri, farklı coğrafyaları, yolda olma hâlini ve ümmetin renklerini konuştuk. Özköse varoluş macerasının en çok yolculuklar ve kitaplar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS MART SAYISI KADROSU

Ayşegül Genç, Ahmet Murat, Mustafa Ulusoy, Güven Adıgüzel, Ömer Türker, Serdar Bilir, Dilara Ayşe Akdeniz, Seyfullah Akkuzu, Savaş Ş. Barkçin, Hülya Terzioğlu, İdil Önemli, Silvan Alpoğuz, Mustafa Çiftci, Mustafa Uçurum, Zeynep Kantarcı, Necip Tosun, Yunus Emre Özsaray, Naime Erkovan, Seyid Çolak, Murat Güzel, Muhammed Yazıcı ve Ercan Yıldırım Cins’in 2021 Mart sayısı yazarlarıdır