CİNS NİSAN SAYISI ÇIKTI!

“ŞİMDİ BU SIKINTIYI KUŞLARA SAVURMALI”

Aylık kültür ve edebiyat dergisi Cins, 2019 Nisan sayısı ile raflarda! Bu ay 43. sayısını çıkartan Cins, okurlarını Ergin Günçe’nin “Şimdi bu sıkıntıyı kuşlara savurmalı” mısraıyla bir kez daha selamlıyor.

CİNS ŞUBAT SAYISI YAZARLARI

Sadık Yemni, Furkan Çalışkan, Güray Süngü, Ahmet Sarı, Ömer Türker, İbrahim Paşalı, Selahattin Yusuf, Abdullah Harmancı, Ercan Yıldırım, Güven Adıgüzel, Mustafa Çitfci, Murat Güzel, Bilal Can, Feride Kurtulmuş, Emre Ergin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mustafa Timuri, Fatih Erbaş, Asım Öz, Neşe Kutlutaş, Ertuğrul Emin Akgün, Hümeyra Çalışkan, Gülçin Durman, Rasim Doğan, Yakup Altuğ, Süleyman Unutmaz ve Ayhan Demir Cins’in 2019 Nisan sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2019 Nisan ayı konuğu Asım Cüneyd Köksal, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay “Halil Cibran’dan 4 Şarkı” başlığıyla şairin seçilmiş 4 şiiri yer alıyor. Cins Kafalar’ın Nisan ayı konusu Tatar halk şairi Abdullah Tukay iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı, yapımcı ve yönetmen Nazif Tunç cevapladı.

ÜMİD GURBANOV, EZRA POUND, MEHMET ŞEKER SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Sibel Kılıç, son yıllarda sosyal medya üzerinden paylaştığı çeviri videolarla dikkat çeken ve yakın zamanda kitap çevirilerine de başlayan Ümid Gurbanov’la, sosyal medyada başlayan ve daha sonra kitap çevirmenliğine uzanan çevirmenlik hikâyesini konuştu. Bu ayın ikinci söyleşisi ise, gazeteci Alan Levy’nin Ezra Pound’la New York Times için 1972’de şiir üzerine yaptığı söyleşidir. Bu söyleşiyi ise Cins için Ahmed Ölmez Türkçeye çevirdi. Son söyleşimizde ise Sibel Kılıç, Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker’le gazeteci şehit Mustafa Cambaz’la dostluğuna ve Cambaz’ın yarım kalan kitap projelerine dair bir söyleşi gerçekleştirdi.