CİNS OCAK SAYISI ÇIKTI!

“BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR”

Aylık Yeni Şarkı Cins, ocak sayısı ile raflardaki yerini aldı. Bu ay 28. sayısını çıkartan Cins, okurunu “Başka bir dünya mümkündür,” sloganıyla selamlıyor ve soruyor: “Yaşamak mı zor, Çince mi?” Cins soruyor; Gülenay Börekçi, Murat Güzel ve Sibel Eraslan cevaplıyor.

CİNS OCAK SAYISI YAZARLARI…

Furkan Çalışkan, Mustafa Çiftci, Said Yavuz, Ömer Türker, Ercan Yıldırım, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Asım Öz, Ali Emre, Mesut Bostan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mücahid Durmaz, Zeynep Tuğçe Karadağ, Mehmet Mülteci, Ayhan Demir, Güven Adıgüzel, Muhammed Berdibek ve Neşe Kutlutaş Cins ocak sayısının başlıca yazarları…

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” köşesinin ocak ayı konuğu Ali Ural, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. “5N1K” köşesinde ise Arda Arel, Julio Cortazar’ı ve Cortazar’ın bütün öykülerinin ilk kitabı olan Ötekinin Rüyası’nı kaleme alıyor. Orta sayfada Nizar Kabbani, Cins Kafalar’da ise Ülkü Tamer meraklısı okurunu bekliyor.

ANAS AL-TİKRİTİ, BEYAZIT AKMAN VE ALİM KASIMOV SÖYLEŞİLERİ…

Arda Arel, Cins ocak sayısında Kurtuba Vakfı’nın kurucusu ve yöneticisi Anas Al-Tikriti ile Ortadoğu’daki gündem, Müslüman halkların yaşananlar karşısında gösterdiği reaksiyonlar, Arap Baharı, Batı tekelindeki demokrasi ve özgür kavramları üzerine söyleşiyor. Betül Durdu ise İmparatorluk serisinin yazarı Beyazıt Akman ile yeni kitabı Kayıp Tarihin İzinde’yi konuşuyor. Cins Ocak sayısının bir diğer söyleşisiyse dünyaca ünlü Azeri şarkıcı Alim Kasımov ile… Rıdvan Tulum, Alim Kasımov’a gerek Türk Dünya’sını ilgilendiren meseleleri gerekse müzik hayatındaki gelişmeleri soruyor.