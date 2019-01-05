CİNS OCAK SAYISI ÇIKTI!

”ÖNÜMÜZDE UZUN BİR ÖMÜR; GİRİLECEK SINAVLAR VE MUHTEŞEM MATLAR VAR!”

“Aylık Hamle Sırası” Cins, Ocak sayısı ile raflarda! Bu ay 40. sayısını çıkartan Cins, okurlarını Hüseyin Atlansoy’ un ”Önümüzde uzun bir ömür; girilecek sınavlar ve muhteşem matlar var!” mısraıyla yeniden selamlıyor.

CİNS OCAK SAYISI YAZARLARI

İsmail Kılıçarslan, Furkan Çalışkan, Yusuf Genç, Aykut Ertuğrul, Ömer Türker, Hayati İnanç, Hüseyin Atlansoy, Secaattin Tural, Ercan Yıldırım, Ahmet Sarı, Murat Güzel, Güray Süngü, Neşe Kutlutaş, Güven Adıgüzel, M. Nezihi Pesen, Ayhan Demir, Mustafa Uçurum ve Asım Öz, Cins Ocak 2019 sayısı başlıca yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” köşesinin Ocak ayı konuğu Fatih Altuğ, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfanın bu ayki konusu, Sait Halim Paşa. Cins Kafalar’da ise Ocak ayında “Kerkük’ü söyleyen adam” Abdurrahman Kızılay var. “18 Soruda Nasılsın?” sayfasındaki sorumlarımızı bu ay Cins okuru için Ömer Karaoğlu cevapladı.

WAEL HALLAQ, SONER KARAKUŞ VE KUDÜSLÜ FOTOĞRAFÇILAR IYAD TAWIL VE ATTA JABER RÖPORTAJLARI

Bu ayın ilk röportajı, son dönemin en çok dikkat çeken İslam hukukçularından Wael Hallaq ile Hasan Azad’ın gerçekleştirdiği röportajdır. Medeniyetler arası entelektüel alışverişin durumu ve şartlarının masaya yatırıldığı söyleşinin ana ekseni, İslam ve Batı medeniyetleri arasındaki temassızlık ve bu duruma etkisi olan faktörlerdir. İkinci röportajı ise Rıdvan Tulum, geçen aylarda Gece Geçadlı kitabı çıkan şair Soner Karakuş’la gerçekleştirdi. Röportajda genç şair, yeni çıkan kitabı ve şiir anlayışıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Son röportajımızda ise; Sibel Kılıç, geçtiğimiz ay 7-12 Aralık tarihleri arasında CRR’ de yapılan “Kudüs’te Hayat” adlı fotoğraf sergisini gerçekleştiren Kudüslü fotoğrafçılarla Kudüs’ün anlamları üzerine konuştu. Kudüslü fotoğrafçılar serginin amacını ve gerçekleşme sürecini Cins’ e anlattı.