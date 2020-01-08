CİNS OCAK SAYISI ÇIKTI!

“HERKES KALIRDI AMA BEN GİDERDİM ONUNLA”

Aylık “Rüya Günlükleri” Cins, 2020 Ocak sayısı ile raflarda! Bu ay 52. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Sadık Hidayet’ten ilhamla “Herkes kalırdı ama ben giderdim onunla.” cümlesiyle yeniden selamlıyor!

CİNS OCAK SAYISI YAZARLARI

Savaş Ş. Barkçin, Güray Süngü, Furkan Çalışkan, Ahmet Sarı, Ayşe Çetin, Ömer Türker, Sadık Yemni, Sadık Koç, İbrahım Halil Üçer, Ayhan Demir, Mustafa Timuri, Hüdanur Akkuzu, Serdar Bilir, Seyfullah Akkuzu, Güven Adıgüzel, Murat Güzel, Ercan Yıldırım, Bilal Can, Süleyman Unutmaz, Muhammed Berdibek, Mehmet Şeker, Naz Epözdemir, Betül Taşçı, Ayşegül Çelikkaya ve Muhammed Yazıcı Cins 2020 Ocak sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2020 Ocak ayı konuğu Bahtiyar Aslan, “Neden okuyalım?”, “Ne okuyalım?”, “Nasıl okuyalım?” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay; Türk edebiyatının en önemli şairlerinin en klasikleşmiş şiir kitaplarından Yusuf Genç’in seçtiği on sekiz ünlü dize yer alıyor. Cins Kafalar’ın 2020 Ocak ayı içeriğinde, Fransız mutasavvıf, düşünür ve yazar Abdülvâhid Yahya’nın kitaplarından seçilmiş 10 paragraf yer alıyorken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında ise sorularımızı Türkçe rapin güçlü ismi Dr. Fuchs yanıtlıyor.

MURAT PAY, RICHARD SENNETT, SEMEZDİN MEHMEDİNOVİÇ VE SİNAN CANAN SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Çamran Azizoğlu ve Emine Yüksel Türkmen yönetmen Murat Pay’la yeni filmi Dilsiz’i, filmin Türk sinemasında doldurmaya çalıştığı boşluğu, sinemamızdaki tema ve dil birliği meselesini ve Ahmet Uluçay’ı konuştu. Bu ayın çeviri söyleşisi ise çağımızın önemli sosyologlarından Richard Sennett ile yazar ve sanat tarihçisi Suzanne Ramljak’ın 2009’da yaptığı ünlü söyleşidir. Söyleşide, Sennett’in çalışmaları, Amerikan kültürüne koyduğu teşhis ve değişime yönelik kurduğu zanaat temelli reçete tartışılmakta. Bir diğer söyleşimizde ise Sibel Kılıç Saraybosna Blues kitabının yazarı ve Balkanların yetiştirdiği en önemli yazar ve şairlerden olan Semezdin Mehmedinoviç’le Saraybosna Blues’un yazılış şartlarını, anlamını ve çabasını konuştu. Sayımızın son söyleşisinde ise Neşe Kutlutaş Prof. Dr. Sinan Canan’la hâlâ bir muamma olarak gözüken beynimizi, beynimizin kalp ve diğer organlarla ilişkisini ve dış dünyayla etkileşimini konuştu.