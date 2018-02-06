CİNS ŞUBAT SAYISI ÇIKTI!

“SUYU BİZ BÖYLE GEÇERİZ

BİZİ AFET SANIRLAR”

Aylık Zeytin Dalı Cins, şubat sayısı ile raflardaki yerini aldı. Bu ay 29. sayısını çıkartan Cins, okurunu Cahit Zarifoğlu’nun “Suyu biz böyle geçeriz / Bizi afet sanırlar” dizeleriyle selamlıyor ve soruyor: “İnsanda teselli var mı insana?” Cins soruyor; Nihan Kaya, Kemal Sayar, Kerem Kınık cevaplıyor.

CİNS OCAK SAYISI YAZARLARI…

Furkan Çalışkan, İsmail Kılıçarslan, Ömer Türker, Mustafa Çiftci, Ercan Yıldırım, Güray Süngü, Güven Adıgüzel, Aykut Ertuğrul, Neşe Kutlutaş, Asım Öz, Ali Emre, Mustafa Timuri, Bahadır Yenişehirlioğlu, Fatih Erbaş, Süleyman Unutmaz, Muhammed Berdibek, Zeynep Tuğçe Karadağ ve Özkan Gözel Cins Şubat 2018 sayısının başlıca yazarları…

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” köşesinin şubat ayı konuğu Münir Üstün, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. “5N1K” köşesinde ise Arda Arel, Knut Hamsun’u ve usta kalemin Açlık kitabını masaya yatırıyor. Orta sayfada Nizar Kabbani, Cins Kafalar’da ise Ülkü Tamer meraklısı okurunu bekliyor. “18 Soruda” köşesinde işe Orhan Hakalmaz var.

DERVİŞ ZAİM VE DERYA TÜRKAN SÖYLEŞİLERİ…

Betül Durdu, Cins Şubat 2018 sayısında Tabutta Rövaşata, Balık, Filler ve Çimen gibi filmlerin usta yönetmeni Derviş Zaim ile bir yönetmenin ilhamını, film yaparken adımlanması gereken izleği, diğer sanatların sinema ile olan ilişkisini, gelenekle post-modern çağ arasında sinemayı, film-mekân ilişkisini ve Türk sinemasının geleceğini konuşuyor. Rıdvan Tulum ise klasik kemençe üstadı Derya Türkan ile Klasik Türk Müziğinin Osmanlı’daki yeri, Batı’nın Türk Müziği’ne bakışı, ülkemizde sanata olan ilgi ve sanatçının her istediğini yapmakta özgür olup olmadığı üzerine söyleşiyor.