CİNS ŞUBAT SAYISI ÇIKTI!

“VAROLMAK İÇİN Mİ YAŞIYORDUK YOKSA BAŞKA BİR AMACIMIZ MI VARDI?”

Aylık “Yanlış Başlangıç” Cins, 2020 Şubat sayısı ile raflarda! Bu ay 53. sayısını çıkaran Cins, okurlarını Ergin Günçe’nin “Varolmak için mi yaşıyorduk yoksa başka bir amacımız mı vardı?” dizesiyle yeniden selamlıyor.

CİNS ŞUBAT SAYISI YAZARLARI

Yusuf Genç, Güray Süngü, Mustafa Çiftci, Ahmet Sarı, Güven Adıgüzel, Ömer Türker, Savaş Ş. Barkçin, İbrahim Halil Üçer, Serdar Bilir, Hüda Nur Akkuzu, Rıdvan Tulum, Ercan Yıldırım, Sümeyye Özdemir, Sadık Yemni, Murat Güzel, Bahadır Yenişehirlioğlu, Can Acer, Ayhan Demir, Ayşe Çelikkaya, İslâm Dalp, Muhammed Yazıcı, Süleyman Unutmaz, Arslan Karadayı, Mustafa Uçurum, Mustafa Timuri, Bilal Can ve Furkan Çalışkan Cins 2020 Şubat sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2020 Şubat ayı konuğu Bekir Cantemir, “Neden okuyalım?”, “Ne okuyalım?”, “Nasıl okuyalım?” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay; Türk edebiyatının on sekiz ünlü yazarının en bilinen romanlarından Yusuf Genç’in seçtiği on sekiz cümle yer alıyor. Cins Kafalar’ın 2020 Şubat ayı konusu şair Attilâ İlhan iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında ise sorularımızı Türk tasavvuf müziğinin en özel seslerinden Ender Doğan yanıtladı.

ALAIN DE BOTTON, MUSTAFA ÇUHADAR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Serdar Bilir, eserlerinde edebiyat ve felsefeyi başarılı bir şekilde birleştiren ünlü yazar Alain de Botton’la iletişim çağında medyanın haber dilini ve geçmişten bugüne değişen bilgi kaynaklarını konuştu. Ünlü yazar, kadim bilgi kaynaklarına bağlı yaşayan insanlarla medyadan edindiği bilgilere bağlı yaşayan modern insanların düşünme ve yaşayış farklarına dair ilginç açıklamalar yaptı. Bir diğer söyleşimizde ise Sibel Kılıç, Diyanet TV’de yaptığı “Medya ve Din” adlı programla dikkat çeken akademisyen ve televizyoncu Mustafa Çuhadar’la, Müslümanların medyayla gelişen ilişkisinin süreçlerini, internet ve sosyal medyayla değişen mahrem algımızı ve “medya ve din” başlığı altında daha pek çok konuyu konuştu. Sayımızın son söyleşisinde ise Mustafa Uçurum ve Ali Bal, yazar Yıldız Ramazanoğlu’yla hayatının öne çıkan kavramlarını, yaşantısına etki eden yolculukları, şehirleri ve son yıllarda yazın dünyasında -özellikle öykü alanında- gözlenen hareketliliği konuştu.