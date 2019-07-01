CİNS TEMMUZ SAYISI ÇIKTI!

"MERHEM ELİNDE FAKAT BENİ YARALI BIRAKIYORSUN”

Aylık “Ecza Dolabı” Cins, 2019 Temmuz sayısı ile raflarda! Bu ay 46. sayısını çıkartan Cins, okurlarını Sadi-i Şirazî’nin “Merhem elinde fakat beni yaralı bırakıyorsun” beyitiyle bir kez daha selamlıyor.

CİNS TEMMUZ SAYISI YAZARLARI

Furkan Çalışkan, Harun Yakarer, Savaş Ş. Barkçin, Ömer Türker, İbrahım Paşalı, Mehmet Şeker, Güray Süngü, Mustafa Sami, Rıdvan Tulum, Ercan Yıldırım, Selahattin Yusuf, Güven Adıgüzel, Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Güzel, Rasim Doğan, Sadık Yemni, Ahmet Sarı, Mehmet Doruk Kandemir, Halil Kurbetoğlu, Ertuğrul Emin Akgün, Neşe Kutlutaş, Süleyman Unutmaz, Osman Cengiz, Arslan Karadayı, Büşra Saygın ve Musa Yaşaroğlu Cins 2019 Temmuz sayısı yazarlarıdır.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

“3 Soruda” sayfasının 2019 Temmuz ayı konuğu İdris Mahfi, “neden okuyalım”, “ne okuyalım”, “nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. Orta sayfada ise bu ay, darbe yönetiminin mahkemelerinde haksız yere yargılanan, 17 Haziran’da da mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın meşru cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yer alıyor. Cins Kafalar’ın Temmuz ayı konusu İran sinemasının dünyaca sevilen yönetmeni Abbas Kiyarüstemi iken; “18 Soruda Nasılsın?” sayfasında da sorularımızı, ünlü neyzen ve klasik Türk müziği yorumcusu Ahmed Şahin cevapladı.

VAHDETTİN IŞIK, MELEK ZEYNEP BULUT VE NORTHROP FRYE SÖYLEŞİLERİ

Bu sayımızın ilk söyleşisinde Yusuf Genç, Ketebe Yayınları’ndan çıkan Said Halim Paşa Külliyatı’nı yayıma hazırlayan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Vahdettin Işık’la, İslamcılık düşüncesinin belirleyici karakterlerinden Said Halim Paşa’nın çabasını ve anlam dünyasını konuştu. Bir sonraki söyleşimizde ise Sibel Kılıç, İstanbul İl Göç İdaresi binası için hazırladığı “göç enstalasyonu”yla ilgi çeken genç mimar Melek Zeynep Bulut’la göçü ve insan-mekân ilişkisini konuştu. Sayımızın son söyleşisi ise, çağının öncü edebiyat teorisyenlerinden Northrop Frye’ın, Kanada televizyonu CBC için 2 Eylül 1973’de verdiği ünlü söyleşidir. Ünlü teorisyenin kültür, edebiyat ve akademiye dair önemli fikirlerini içeren söyleşiyi Ahmet Ölmez Cins için Türkçeye çevirdi.