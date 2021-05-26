Çocuk Gözüyle Filmler: Harry Potter Film Serisi Notları

Elif DURSUN (10 yaşında)

Harry Potter film serisi aynı adlı bir kitap uyarlamasıdır ve 8 bölümden oluşmaktadır. Tüm seriyi ard arda izledim. Bir tanesi 2.5 saat sürdüğü için oldukça uzun geldi ve parçalar halinde izledim. Bazı günler yarısını izliyordum, kalanını ise sonra. Bazılarını evde bazılarını tatilde olacak şekilde farklı yerlerde de izleyerek seriyi tamamladım.

Çok defa izlerken kendimi filmin içinde gibi hissettim. Film oldukça duygu içerdiğinden dolayı kendimi bazen eğlenip gülerken bazen de ağlarken buldum. Yer olarak çoğunlukla Hogwarst Cadılık ve Büyücülük Okulu adlı bir okulda geçmektedir. Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, Revenclaw adlı dört bölmeden oluşan bir yerdir. Okulun geniş bir bahçesi ve büyük bir yemek salonu vardır. Yemek salonu uzun uzun dört adet masa ile düzenlenmiş. İki yatakhanesi vardır; biri kız biri erkek öğrenciler için. Odalarda üç yatak var ve iki bölmeye ayrılmışlar. Binada çok sayıda merdiven var ama merdivenlerde sihir sebebiyle yer değiştirdiği için odaları bulmak oldukça zorlaşıyor.

Fantastik edebiyat düşkünlerinin severek izleyeceğini düşündüğüm seride tüm olaylar sihir ve asa ile çözülüyor. Okulda olaylar olukça garipleşince Harry, Ron ve Hermonie adlı üç öğrenci olayları çözmeye çalışır. Araştırmalarının sonucunda sihir öğretmenlerinin birçok olayla bağlantısı olduğunu görürler

Bazen komedi bazen de dram olmasına rağmen oldukça güzel seri. Ancak kesinlikle bilim kurgu sevmeyenlere önermem çünkü her şey sihirle çözümleniyor. Örneğin nesneler havada uçabiliyor. Örneğin; duvarlardaki tabloların konuşması beni çok ama çok güldürmüştü. Bir de spor bir müsabakaları vardı, altın bir topu yakalamaya çalışıyorlardı. Bunu havada süpürgeleriyle uçarken yapıyorlardı.

Ayrıca öğrencilerin girmesi yasak olan bir orman vardı ve orada unicornları yerseler sonsuza kadar kötü bir insan olsalar da ölümsüz oluyorlardı. Harry’i koruyan birde küçük küçük yaratıklar var ve onlara filmde “Cin” deniliyordu. Bir tanesinin adı ‘Doby’ ve birkaç bölüm sonra sırf üç kişiyi koruyabilmek için kendi canını feda eden iyi kalpli bir “Cin” o. Filmdeki kötü karakterin isimi ise “Voldemort”. Ona orada “ismi lazım olmayan” deniliyor çünkü geçmişte her yeri harabeye çevirmiş. Zaten gelecekte de bunu yapmaya çalışıyor.

Harry ailesini kaybettiği için evlatlık verilmiş. Onu alan aile oldukça kötü ve Harry’e de kötü davranıyorlar. Yalnız Harry her ne kadar özel biri olsa da sihir konusunda o kadar iyi değil. Onun yerine sürekli kitap okuyan arkadaşı Hermonie her sihri biliyor ve yapıyor. Onları seyretmek çok keyifli. Bu serinin devamının gelmesini çok isterim.