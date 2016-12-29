Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatının Anlamı

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatının Anlamı

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatının Anlamı

29.12.2016 - Kitaphaber
Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatının Anlamı

Çocuk Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin birlikte düzenlediği Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Buluşmaları devam ediyor.

Çocuk Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin birlikte düzenlediği Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Buluşmaları’nın ikincisi30Aralık 2016 Cuma günü, saat 17.50’de gerçekleşecek.

Mustafa Ruhi Şirin’in konuşmacı olarak yer aldığı, çocuk ve ilk gençlik edebiyatının çeşitli yönlerinin birbirinden önemli sorular etrafında konuşularak değerlendirildiği ve katılımcıların da kendi görüşleriyle katkıda bulunduğu buluşmalar ayda bir kez düzenleniyor.

“Bir medeniyet için çocuk ve ilk gençlik edebiyatının anlamı nedir?” konu başlığıyla ikincisi gerçekleştirilecek program yaklaşık 1 saat sürecek. Program, Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde (TYB İstanbul) düzenlenecek ve katılım ücretsiz olacak.

Kitaphaber - 29.12.2016
Etiketler : Kara Tahta tyb istanbul şubesi mustafa ruhi şirin

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TYB'den İki Farklı Etkinlik Düzenlendi
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