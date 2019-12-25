Çocuklar İçin Süper Defterler

Bizi kim yarattı? Peki ya Allah'ı? Allah nerede? Neden göremiyoruz? Allah mı daha büyük yoksa babam mı? Meleklerle konuşabilir miyiz?

Bu ve benzeri soruların, düşünen her insanın hayatının en az bir evresinde aklına gelmiş olması yüksek bir ihtimal. Bununla beraber bugün imanın esaslarını benimsediğini beyan eden yetişkinlerin çok büyük bir kısmının hala tam cevabını veremediği sorular bunlar.

Belki bu sorulardan birini ilk sordukları kişiden aldıkları tepki sebebiyle sorularına cevap aramaktan vazgeçmişlerdi. Belki de daha henüz soruları sormadan, alacaklarını tahmin ettikleri kınama ve tepki içerecek cevaplar sebebiyle, pek çok Müslüman için sorgulanamaz ve sorgulanması teklif dahi edilemez kurallar arasına yerleşmişti amentü esasları...

Bu soruların cevaplarını bulamamak çoğu kişinin itikat ve ameline zarar vermemiş olabilir. Zira her şeyin somut olarak düşünüldüğü ilk çocukluk yıllarından sonra, kalpler mutmain olacak alternatif yolları keşfedebilir. Tabi bu umulan ve muhtemel seçenek. Ancak öte yandan bu zihinlerdeki, küçücükken kapanmayan ufak boşlukların iman hırsızları için sızacak delik olduğu körpe zihinler de yok değil. Hafif bir ışıkla, 2 cümlelik bir cevapla aydınlanacak loşluklardan dipsiz kuyulara yuvarlananlar da az olmamıştır...

Bugün deizm ateizm kuyularında debelenen gençleri, sorularının cevabını alamamak kadar dinin inananları tarafından kendilerine soru sorma hakkı dahi verilmemiş olmasına duydukları öfke de yeni arayışlara itmiş olabilir.

Her ne kadar İslam'ı kabul etmemek veya eleştirmek için Müslümanların gerekçe gösterilmesinin kolaycılık olduğunu düşünsem de bize düşen de kolaylaştırmak zorlaştırmamak sevdirmek uzaklaştırmamak düsturunu da unutmamak gerek.

Peygamberlerin bile Allah'a masum bir çocuk şaşkınlığı ile sorular sorduğunu Allah’ın ise bu soruların cevaplarını bazen mucize bazen ayet ile Resul olan kullarına izah ettiğini görüyoruz.

Hal böyle iken her tarafta görsellere maruz kalınan günümüzde, süper kahramanların, süpermiş gibi kahraman olan youtuberların, fenomenlerin çocukların hayatlarının merkezinde olduğu unutulmamalı.

Ve tüm bunların arasında, zihninde, kalbinde Allah'a, dine, yer bulma çabasında olan çocuklara var gücümüzle destek olmak gayretini diri tutmak, onları yönlendirmek belki de en birinci vazifelerimiz arasında.

İşte Zeynep Sevde Paksu'nun Süper Defter serisi bu çabanın güzel bir numunesi.

İlkokul çağından itibaren miniklerin akıllarını kurcalayan ve ilerleyen zamanlarda muhatap kalmaları muhtemel bu sorular serinin ana konusu.

Bu konular mevzu-bahis yavruların talep ettiği, onların ilgisine, vaktine, heyecanına (ve malesef ebeveynlerinin bütçesine) talip herkesin yaptığı gibi ‘renkli ve eğlenceli’ işlenmiş kitaplarda.

Çizimler ve hikâye sıkmadan, bilgi veriyor olduğunu hissettirmeden, tatlı tatlı okuyucuyla buluşuyor.

7’ den 70’e her birimizin severek okuyabileceği bir kitap Süper Defter.

Okumakla kalmayıp, bayramda şeker, doğum gününde sürpriz, karneye tebrik ya da da herhangi bir Cuma’nın hediyesi olarak bu kitapları dağıtmak fırsatları değerlendirip okuyucusunu arttırmak da sadakayı cariye olacaktır muhakkak.

Süper çocuklarımızı hayran olunası süper dinimizle tanıştırmak temennisi ile...

Zeynep Sevde Paksu

Süper Defter

Düş Değirmeni Yayınları