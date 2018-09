Çok Satmaması Gerekli Başka Bir Kitap II

Ülkemizde maalesef yayıncılık alanında çok yanlış bir algı vardır. Bu algı, göz önünde sürekli bulunan, göze sürekli batırılan, raflarda ön planda tutulan eserlerin iyi ve kaliteli eserler olduğudur. Şimdi size algı yönlendirmesinin göstergelerle değiştirilebilir bir şey olduğundan bahsetmeyeceğim. Malumunuz üzere modern çağda yaşıyoruz, kapitalist düzen her şeyi kendine mübah gören bir yaklaşımla herkesi etkisi altına almaktadır.

Sana bir şeyi ihtiyaç gibi göstermekte ve seni ihtiyacın olmadığı halde meta alımına sürüklemektedir. Çünkü herkes almaktadır ve senin o metayı ele edememen ezikliğe yol açacak, bulunduğun camia içerisinde eziklendirecektir. Aman eksik olmasın diye ediğin şeylere baksana. Giymediğin onlarca kıyafet, bir gün kullanırım diye edindiğin envai çeşit aksesuarlar, her sene olmasa bile iki, üç senede bir değiştirdiğin telefonun, beş farklı ayakkabın, bir türlü bir şey yazamadığın defterlerin, vs. vs. gittikçe yığınla eşyaya sahip oluyorsun ama ruhunu da kaybediyorsun.

Sonra diyorsun ki ben bu farkı farkettim. Biraz kitap okuyayım da farkımın farkını katlayayım. Kendime geleyim. Kendine gelmek istiyorsun, içine dalıyorsun, yazmak ve okumak üzerine derin mülahazalarda bulunuyorsun ve bir kitapçıya giriyorsun. Kitapları şöyle bir inceledikten sonra kendine uygun bir, iki kitap edinmek istiyorsun. Bu kitaplar genellikle çok satanlardan ya da sürekli gözüne sokulan kitaplarda oluyor maalesef.

Kitap raflarını süsleyen ve hatta rafın bir bölümünü kaplayan El Vedûd kitabıyla karşılaşıyorsun. Yazarı hakkında gram bilgin yok. Fakat kitap kendini aldırtıyor çünkü popüler bir kitap ve Allah’ın adıyla seni kendine çağırıyor. Sen de zaten bunalımdasın, diyorsun ki bu kitap tam bana göre ve alıyorsun. Ya da internetten daha ucuza ben bu kitabı alırım deyip siparişini veriyorsun. Alıyorsun, okuyorsun, keyifleniyorsun, ama aslında kitabın sana kattığı herhangi bir şey yok. Sen zaten duyduğun daha önce okuduğun, izlediğin şeylerin bir tür derlemesi olduğunu görüyorsun.

Kısacası kitabın bir tür kısa dua kitabı olduğunu anlıyorsun. İşte şunu yaparken bu duayı oku, onu yaparken bu duayı oku, şunu giyerken, yerken, silerken, uçarken şu şu duaları oku demektedir kitap. Evet dua önemlidir, dua etmek gerekir, duamız olmasaydı ne kıymetimiz kalırdı bunun da farkındayız ama kardeşim, güzel insan, bu tür kitapların sana sunmuş olduğuyla yetinme. Boş ver bu kitabı, sana herhangi bir şifre vermiyor bu kitap.

Biraz da yazarı üzerine duralım,

Tuğçe Işınsu, spritüal olarak kendini lanse ettiren, manevi rehber, modern çağın şeyhliğine soyunan modern bir hanımefendi olarak işini yapmaktadır. Daha önce yazmış olduğu kitaplarla yine benzer minvallerdedir. Özelikle “Onu Baştan Çıkar” kitabı ile erkekleri kendine bağlamak isteyen kadınlara yazılmış bir tür modern muska kitabı, tütsülerle yemek tarifleri ile baştan çıkarmanın yollarını okurlara sunmaya çalışan bir kitaptı, başarılı olamadı, başarılı olamadı çünkü son kitabı kadar reklamı yapılmadı, yapılsaydı bu kitabı da çok satanlar listesinde olurdu. Başka bir kitabı da “Onu Kendine Aşık Et”. Bu kitabında da hanımefendi, ritüellerle, dualarla birini kendinize aşık etme yollarını sunuyor. Şaşkınlıklar içerisinde ilerledim sayfalarda.

Ne yazık ki bu tür kitaplar insanlar tarafından talep görüyor. Şimdi biri diyebilir, sana kardeşim bu arz, talep meselesidir diye. Ben de derim ki o zaman bu yazının devamını okumadan lütfen buradan ayrıl. Bu da bir arzın, para verilerek edinilmiş bir malın değerlendirmesidir ve o mala para verilmişse, o malın vermiş olduğu eziyete katlanılmışsa, o zaman dilediğimiz gibi okur, eleştirir ve olması gerekeni ortaya koymak için elimizden geleni yaparız. Bu da bir talep meselesidir.

Işınsu hanım, yazmış olduğu eserlerle okurlardan nasıl para söğüşleyeceğini bilen zeki bir kadın. Çünkü nabza göre şerbet dağıtmasını biliyor. Modern insanın yalnızlığından, bunalımından, sıkıntılarından faydalanıyor. Onlara manevi terapiler sunuyor. Duanın gücüne çağırıyor. Daha çok istemelerini sağlayarak, istediklerini nasıl elde edebileceklerinin yollarını sunuyor. Işınsu’nun kitapları bu yüzden manevi boşalım sağlayan eserler olarak görülebilir.

Tuğçe Işınsu’nun çıkaracağı yeni eserlerde Allah’ın adını kullanmamasını öneririz, çünkü çöpe atılacak, yerlerde sürünecek bir kitapta Allah’ın isminin olmasına razı gelmez okuyucular. Direkt yakılabilir lakin. Allah’ın isimleri yerine şu isimleri önerebiliriz kendisine: