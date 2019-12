Davut Bayraklı Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Öğrenmek, anlamak isteyen, kendisini ve dünyayı anlamlandırmak için çaba sarf eden insanın pusulasıdır diyebilirim. Tek başına hiçbir zaman insanı kurtaramayan ama onsuz da hiçbir eylemin başlamadığı bir realitedir. Yazılı ve sözlü olan olarak ikiye de ayırabilirim kitapları. Sözlü kitap dediğim ise Anadolu irfanını bünyesinde taşıyan, yazılı bir metni kıraat etmediği halde haktan ve hakikatten nasibini fazlasıyla almış insanlardır. Belki de en büyük ve en güzel kitap insandır. Onu okuyabilmek için diğer kitapları okuruz.

Başucu kitabınız var mıdır?

Her insanın başucu kitabı olması gerektiğine inanırım. Bu anlamda Kur’an-ı Kerim’i ayırıyorum. O, başucu olacak kitapların da üstünde daha özel, daha anlamlı bir konumdadır. Benim başucu kitabım Hayatus’sahabe kitabıdır. Farklı baskılarını ve muhtasarlarını bulup okumaya gayret ediyorum. Hz. Peygamber efendimiz ile irtibatın devamlı olması ve her gün onu anmak için bir çaba gösterme noktasında bunu önemsiyorum. O yüzden her insanın bir klasik eseri başucu kitabı olarak belirlemesi ve hayatı boyunca da onu okuması gerektiği konusunda sabit bir fikre sahibim. İmam Gazali, Eşrefoğlu Rumi, Feridüddin Attar, Mevlana, İmam Rabbani, Molla Cami gibi isimlerin eserleri bu açıdan çok önemlidir. Akaid metinleri, tefsir ve hadis külliyatları ile fıkıh metinlerini de bu kategoride değerlendirmek lazım.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Önceki soruda buna cevap verdim aslında ama modern zamanlarda yazılmış bazı eserlerden örnek vermek gerekirse Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak”, “Reisbey”, Sezai Karakoç’un “Gündoğmadan”, Goethe’nin “Werter” eserlerini defalarca okudum. Halen de arada okuyorum.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Şu an içinde bulunduğum durum itibarıyla okumalarımı yazmam gereken yazılar ve kitaplara göre seçiyorum. Eğer hayat bana istediğini oku diye bir fırsat sunarsa o zaman Sanat tarihi üzerine okuma yapmayı arzu ediyorum. Belki yakın bir gelecekte olur bu dediğim…

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Stuart Sutherland “İrrasyonel”, Alain de Botton “Statü Endişesi”, Spinoza “Tanrıbilimsel politik İnceleme” ve bazı tarih ve dinler tarihi araştırma inceleme kitapları okuyorum. Okuma yaptığım alana göre daha önce yapılmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarına bakıyorum.