Dergi Soruşturması: Adem Yazıcı

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Dergi denince aklıma hemen bizim dergi maceramızın başlangıcı kabul edilen Servet-ii Fünun gelir. O gün ne ise dergi bugün de odur. Yazarların yetiştiği, kitapları çıkmadan daha okuyucuya ulaşılan, kitaba adım adım giderken pürüzlerin giderildiği, usta ve acemilerin yan yana karşılaştırılabildiği bir zemin, bir dergâh, bir enstitü, bir açık ve geniş okul, artık ne derseniz deyin, bir vadidir. Dergi, topyekûn yazı’nın ay ay varoluşu, içli içli akışı, denize ve okyanuslara çağıl çağıl yürüyüşü, ilmek ilmek dokunuşu, tiril tiril yaşayışı demektir.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Muhit, Karabatak, Cins

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: İpek Dili, Dergâh, Hece, Yedi İklim, Bir Nokta, İtibar, Fayrap, Muhit ve Karabatak dergilerinde yazdım. İlk eserim İpek Dili’nde yayımlandı.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: En başta dergiler yazarın temalarından üslubuna kadar birçok konuda belirleyici olabiliyor. Her dergi editörü kendi çizgisinde bir yayın dili oluşturur. Her şiirin gideceği, yolculuğa çıkacağı dergi şiirin yapısında gizlidir.

Dergiler o mahcup o acemi çağlarımda tek kapım, tek su yüzüne çıktığım yerlerdi. Neler yazdığımı ve kendimi gördüğüm tek mecra dergilerdi. Saçım ak mı kara mı, saçlarım yere hızlı mı seyrek mi düşüyor orada görebiliyordum. Bir nevi görücüye çıkmanın heyecanı, utangaçlığı ve tedirginliği vardı üzerimde. İlk şiirimi gönderdiğim zaman daktilo kullanmıştım ve bazı harfler çıkmadığı için kurşun kalemle düzeltme yapmıştım ve bunu daha sonraları İhsan Deniz’in gülümsemeyle karşıladığını duymuştum. Tabi bir de zarf ve mektup kâğıdı kullanırdık gönderirken

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Dergi Fuar’ında dört yüze yakın dergi çıktığını duymuştum. Bence dergi okuru kitlesi küçük bir kitle. Birçok derginin artık çıkmasının gereksiz olduğu fikrindeyim. Telif ödeyemeyen dergilerin çıkmasını doğru bulmuyorum. Bir de dergilerin içerik olarak okur sayısını artırmak için halkın kendini bulacağı eserlere yer vermesi lazım.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Dergi reyonlarında yine de sıraya giren dergileri şanslı buluyorum. Öyle dergiler var ki zor şartlarda-emek verenlerin elleriyle birkaç kitabevine bırakarak- okuyucuya ulaşmaya çalışıyor.

Teşekkürler.

Özgeçmiş: 1977 Sivas/Suşehri doğumlu. Dumlupınar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu, MEB’de öğretmen. Şiir ve yazıları İpek Dili, Dergah, Hece, Yedi İklim, Bir Nokta, İtibar, Fayrap dergilerinde yayımlandı. Şimdi ise Muhit ve Karabatak dergilerinde düzenli olarak yayımlanmaktadır. İstanbul’da yaşamaktadır.