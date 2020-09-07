Dergi Soruşturması: Ayşe Ünüvar

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Dergiler “farkına varmak” için varlar sanki. Yeni bir yazarın yeni bir kitabın, derin anlamlı bir söyleşinin, kelimelerin kelimeleri çağırmasının farkına varmak. Edebi dünyadan haberdar olmak. Aynı anda farklı mecralarda okuma yapmak, biraz şiir biraz öykü biraz deneme ve biraz da kendini okumak anlamı taşıyor benim için. Kapağından özüne kadar dergi kokusu bambaşka geliyor kalbime. Her şeyden önce kutsal bir emek söz konusu ve her emeğin değerli olduğunu düşündürüyor insana. Kelime kelime dizilen bir çağrı. Edebiyata, aşka sevgiye çağrı dergiler. Bir de “bilmediğim” çok şeyi öğreten içeriklerle dolu olduğu zaman kendimi doymuş hissediyorum. Uzaklar yaklaşıyor ve sevdiğin birçok kalemin kelimelerine dokunuyorsun sessizce. Bu kitap okumaktan da başkaca bir şey, dergiler biraz da birçok yazarla bir araya gelebildiğiniz nezih bir ortam sağlıyor ve bir elinizde kahve bir elinizde dergi uzaktaki bir dostla söyleşiyorsunuz sanki… Sonra bir öykümle… Dergisinde ben de varım demek ruhunuzun hoşuna gidiyor ve uzunca susarak “Kelamımız okuduğunda kalplere değebildim mi?” diye düşünüp mutlu oluyorsunuz. Dergiler edebiyatın rüzgârda hışırdayan bayrakları gibi sessizce ses oluyorlar hepimize…

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Türk Dili, Türk Edebiyatı, Varlık, Dergâh, Hece, Söğüt, Ihlamur, Diyanet Aile… ve elimden geldiğince hepsi…

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: Türk Dili(TDK), Diyanet Aile, Hece Öykü, Yesevi, Yedi İklim, Mahur Beste, Edebice, Ihlamur, Hayal Bilgisi…vb)

İlk eserim üniversitede, Çukurova Üniversitesi Öğrenci Dergisinde yayımlanmıştı. 1994.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Edebi ortamı yakından takip edebilmek yeni kalemleri ve usta kalemleri okuyabilmek, gelişmelerden haberdar olmak için dergilerin önemli olduğunu ve yazarın en az iki üç dergiyi düzenli takip etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Edebiyat geleneğimizde dergilerin çok önemli bir yeri vardır. Dediğim gibi ‘Dergiler edebiyatın rüzgârda hışırdayan bayrakları gibi sessizce ses oluyorlar hepimize…’ Lakin seçici bir dergi okuru ve seçkin bir dergi yazarı olunmalı kanaatindeyim. Okur, dergide ne aradığını bilmeli yazarsa hem ne aradığını hem de ne bulduğunu… Bulamıyorsa eksiği tamam etmek adına daha çok yazmalı…

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Çok teşekkür ederim. Gönlümüzde tecelli etsin sevgi ve hürmet…

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş:

Konya- Seydişehir doğumlu. Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliğini bitirdi. Selçuk Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışma Bölümü Psikolojik Hizmetler Alanında Yüksek Lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Bölümünde eğitimi devam etmekte olan yazar TYB üyesidir. “Yüreğime Cemre Düştü” “Kör Kalbe Aşk Dokunmaz” “Bekleyiş” “Kuşlar da Düş Görür” adlı dört Romanı, “Cebimdeki Fesleğen” ve “Hikâyemin İncindiği Yerdeyim” adlı iki öykü kitabı bulunmaktadır. Emir Kalkan Öykü Ödüllerinde “Hem Kadınım Hem Elif” adlı öyküsü ile mansiyon sahibi olup çeşitli Dergi (Türk Dili (TDK), Diyanet Aile, Hece Öykü, Yesevi, Yedi İklim, Mahur Beste, Edebice, Ihlamur, Hayal Bilgisi…vb) Gazete ve Sosyal Projelerde eserleri yer alan yazar; Kelâmı mürekkebe boyarken; Aşkın ancak Aşığa yakışacağını, aşığınsa Hak isterse Aşk’a düşeceğine olan inancından hiç vazgeçmeyerek eserlerini kaleme almaktadır…