Dergi Soruşturması: Davut Bayraklı

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Bugünkü dergiler bu tanımı ne kadar kapsar bilemiyorum ama dergi dendiği zaman benim aklıma hep “mektep” gelmiştir. Büyük Doğu, Diriliş, Hareket, Serdengeçti, Mavera gibi dergiler süreli yayıncılığın ötesinde bir mektep olarak Türkiye’de bir idealin, bir davanın yaşaması ve yaşatılması için mücadele verdiler. Bugün için aynı şeyi söylemek mümkün görünmüyor.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Yazdığım dergilerin dışında Derin Tarih, Tarih Atlası gibi tarih dergilerini takip ediyorum.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: Mostar, Genç Okur, Semerkand, Yılkı, Kuyudaki Koro, Yarın, Skylife, Mavi Yeşil gibi dergilerde yazılar yazdım. Mostar, Semerkand, Genç Okur’da yer alan yazılarım zaman içinde kitaplaştı.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Düzenli yazı yazmaya yardımcı olduğu için faydalı buluyorum. Ama tek başına dergilerde yazmak yazının gelişmesine katkı sağlamıyor. Dediğim gibi mektep tarzında olan dergiler artık yok. O yüzden dergilerde yazarken kişi kendisini geliştirmek için çabalamak zorunda.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Türkiye’de geçmişte gördüğümüz anlamda dergicilik yok. Bir hareket olarak, aksiyon ve dava noktasında dergicilik anlayışı yok. Bu, beklide içinde yaşadığımız zamanın getirdiği bir durum da olabilir. Yine de idealden bir kopuş olarak olumsuz yönde okuyorum ben bu durumu. Modernizm her şeyi deforme ettiği gibi bu alanda da istediğini yapıyor.

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş: 1978 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara, Mersin ve Rize’de tamamladı. 2008 yılında, Kazakistan’da Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2010 yılında “Sezai Karakoç’un Şiir ve Şair Anlayışı” isimli teziyle aynı üniversitenin Türkoloji dalında yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında konferanslar verdi. Yayınlamış kitapları şunlardır: