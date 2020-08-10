Dergi Soruşturması: Ethem Erdoğan

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Düşünüp yazdığına muhatap bulmak demek, dergi.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Yediiklim, Hece, İzdiham. 20 yıl önce bir dergi birikimim vardı. Çerağ’dan Wakkas’a, Alkım’dan Kırağı’ya… O kadar çoktu ki taşındığım zamanlar binek aracıma zor sığıyordu. Allah affetsin, zamanla yitirildiler.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: İlk şiirim (13 yaşında idim sanırım) Türkiye Çocuk Dergisi’nde yayınlanmıştı. Daha sonra 14 ya da 15 yaşında Gaspıralı İsmail Bey kompozisyon yarışmasında Türdav’dan bir yıl abonelik kazanmıştım. O derginin adı neydi hatırlamıyorum. 1995’te Halil Güney’le Alkım seçkisini çıkardık. Akabinde İpek Dili ve Hece dergilerinde yazdım. 2003’te Yediiklim Dergisi’nin Alaeddin Özdenören özel sayısında yazdım. Bu tanışıklıktan mütevellit kesintili olarak olsa da ünsiyet ve muhabbet ve hamiyet devam ediyor. Ara ara bir çok dergide şiir, öykü, inceleme, değerlendirme yazdım.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Motive eden bir yanı olduğu açık. Çünkü dergiler edebiyat dünyasının hem mutfağı hem de vitrini. Dolayısıyla yazma derdi her ne ise cevap dergilerde. Dergilerden geçmeden bu dünyada kalmak imkansız gibi. Dergilerden geçmeden bu alanda yer edinen çok azdır.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Çok şey söylemek istemem. Gördüğüm; bazı gönül adamlarının gayretleri. Ruh amatör. Dolayısıyla gönül işine dönüşüyor. Allah kolaylık versin.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Teşekkürler

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş:

Kütahya doğumlu. 1995 yılında Alkım edebiyat dergisini bir grup arkadaşıyla beraber çıkardı. Yazı ve şiirlerini Alkım, Kırağı, İpek Dili, Edebiyat Ortamı, Hece ve Yediiklim edebiyat dergilerinde yayınladı.