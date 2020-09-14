Dergi Soruşturması: Ferhat Özbadem

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Yazarlığa adım atarken en önemli araç olarak görüyorum dergileri. Hele de iyi bir editöre tevafuk etmişseniz o dergi bulunmaz nimettir. Yazarların vefa borçlarının olduğu ocaklardır. Yazımsal çalışmalarda emeğin meyveye durduğu bahçelerdir. Yazıya, edebiyata, düşünceye gerçek anlamda değer verilen okullardır. İdealizmin ispat mekanizmasıdır.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Özgün İrade, Yolcu, Vuslat, Haksöz.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: İlk profesyonel yazım Özgün İrade dergisinde yayınlandı. Geçmiş dönem yazı verdiğim dergiler: Özgün İrade, Vuslat, Yolcu, Ab-ı Hayat, Entelekt.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Biraz uç olacak ama yazarlığa dergi yazıları ile başlayan yazarların gerçek anlamda yazar oldukları kanaati taşıyorum. Dergiler, yazı yazmayı öğrendiğimiz eğitimhaneler. Dergiler olmazsa bu kadar yazarımız olmazdı sanırım.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Eskiye oranla sayıları azalmış olsa da işlevlerini devam ettirdiklerini düşünüyorum. Dergicilik yapan, emek veren, dergi çıkarmakta ısrar eden bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü gerçek anlamda büyük bir iş yapıyorlar.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Dergilere abone olalım. Dergilerin (genel olarak) kapanma sebepleri ekonomik gerekçeler. Dergileri desteklemek bizim kültürel yükümlülüğümüz. Dergi çıkaran arkadaşları arada arayıp tebrik etmek gerekir. Dergi çıkarmak isteyen herkes mutlaka dergi çıkarmalı. Ne kadar çok dergi, o kadar çok güzellik. Bir de dergilerini kapatmak zorunda kalan arkadaşlar; araya çok zaman koymadan iki dergi birden çıkarmalıdır. Onlar bizim görünmeyen kahramanlarımız.

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş: Ferhat Özbadem. 1979 Adıyaman doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

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